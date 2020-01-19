كابالدي يقدم أجمل أغانيه في حفل «المجاز»

المصدر: الشارقة - البيان

عاش جمهور مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة في الشارقة، أمسية موسيقية استثنائية مع النجم العالمي الشهير لويس كابالدي، مساء أول من أمس، في حفل فني كبير أقيم ضمن الموسم الجديد من أمسيات «هلا بالمجاز» التي تستمر حتى أبريل المقبل.

وبدأ الحفل، الذي بيعت تذاكره بالكامل، بإطلالة المغني وكاتب الأغاني الاسكتلندي غريغ بيرسون، حيث اعتلى المسرح على وقع هتاف وتصفيق الجمهور الذي اكتظت به مدرجات المسرح، مقدماً للجمهور وصلة غنائية.

واعتلى النجم لويس كابالدي مسرح المجاز موجهاً التحية لجمهور الشارقة ومعبراً عن فرحته بإطلالته الفنية الأولى على جمهوره في الإمارات، وقال: «يسعدني أن أقف هنا اليوم على مسرح المجاز، وأنا متحمس جداً لكوني بينكم وأشكركم جميعاً على حضوركم الليلة». وأضاف: «أذهلني الحضور الجماهيري الكثيف للحفلة، فقد كنت قلقاً، ولم أتوقع أن تكون إطلالتي الأولى في الإمارات بهذا الحضور الكبير».

وبعد عاصفة من التصفيق والحماس التي أطلقها الجمهور، بدأ المغني البريطاني الأمسية الفنية بأغنيته المنفردة «غريس» على أنغام البيانو الهادئة ليتصاعد في أدائه ويأخذ الجمهور في تفاعل أشعل مدرجات المسرح.

وبعد انتهائه من أغنيته الأولى، تابع كابالدي تقديم أغنياته المنفردة، حيث غنى «فورإفير»، لينتقل مع جمهوره إلى أبرز أعمال ألبومه الأول الذي حصل على جائزة الأسطوانة الذهبية بعد أسبوعين من إطلاقه في مايو الماضي، وتصدّر المركز الأول لقائمة أشهر الألبومات البريطانية لمدة ستة أسابيع.

وقبل أن ينطلق بأغنيته الشهيرة «Hollywood»، قال كابالدي مخاطباً الجمهور: «موسيقاي حزينة ولكن أغنيتي القادمة هي أغنية سعيدة يشوبها بعض الحزن»، محولاً إيقاعها الهادئ إلى إيقاع سريع.

وواصل كابالدي تفاعله مع جمهوره بوصلة غنائية أخرى، سائلاً الجمهور: «هل تحبون الروك آند رول في الشارقة؟»، ليرد عليه الجمهور بالهتاف والتصفيق، ولكنه أجاب الجمهور«لن تحبوا هذه الأغنية»، إلا أن الأغنية لاقت إعجاب الجمهور الذي لم يكف عن التصفيق عندما صدح بصوته القوي بأغنية «Fade» التي أداها بشكل مذهل على أنغام البيانو الهادئة قبل أن يرتفع الأداء، ليصدح في أرجاء المكان كما جرت العادة في جميع أغانيه.

وأتاح مسرح المجاز قبل بدء الحفل الغنائي فرصة للجمهور بلقاء النجم لويس كابالدي، والحصول على توقيعه والتقاط الصور معه.