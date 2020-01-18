«ثقافية أبوظبي» تطلق برنامج العين الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سلسلة متميزة من الفعاليات وورش العمل الثقافية ضمن برنامج العين الثقافي خلال شهر يناير الجاري، والذي يقام في كل من قلعة الجاهلي ومركز القطارة للفنون ومتحف قصر العين وقصر المويجعي وواحة العين. ويتضمن البرنامج سلسلة فعاليات تراثية وفنية وثقافية تناسب كافة الأعمار.

وقال فيصل الظاهري، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالإنابة في الدائرة: «نسعى من خلال برنامج العين الثقافي المتنوع إلى تسليط الضوء على أبرز معالم ومواقع منطقة العين الثقافية والتاريخية وجعلها مقصداً للمجتمع المحلي والزوار على حد سواء».

ويستضيف قصر المويجعي كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس طوال شهر يناير، جلسات «البرزة» الخارجية، التي تهدف لخلق أجواء تاريخية عصرية يختبرها الزوار مع عائلاتهم وأصدقائهم.

من جهة أخرى، ينظم مركز القطارة للفنون برنامج «الفن لحياة أفضل» يوم 29 يناير الجاري، بالتعاون مع أحد المراكز الطبية، حيث سيجري عدد من الأطباء فحوصات مجانية للزوار والطلاب. وتقدم فعالية «عطلة نهاية الأسبوع» في واحة العين، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، العديد من الأنشطة، من بينها سوق شعبي يستعرض منتجات المزارعين، والأعمال اليدوية التقليدية المستوحاة من الواحة، والطهي الإماراتي، والألعاب الترفيهية، وذلك أيام 30 و31 يناير الجاري، و1 فبراير المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الفعاليات وورش العمل مجانية والدعوة عامة.