قاسم حداد يحصد جائزة «ملتقى القاهرة للشعر»

المصدر: (القاهرة - رويترز)

توج البحريني قاسم حداد بجائزة ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي، الذي اختتم أول من أمس، في القاهرة، ليخلف باقة من كبار الشعراء الذين حصدوا هذه الجائزة. وسبق أن حصد الجائزة نفسها: الفلسطيني محمود درويش عام 2007 والمصري أحمد عبد المعطي حجازي عام 2009 واليمني عبد العزيز المقالح عام 2013.

وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف جنيه مصري بعدما أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم مضاعفتها في مستهل هذه الدورة. وقال حداد (71 عاماً) بعد تسلم الجائزة: «الجائزة ليست لقاسم حداد فقط لكنها للتجربة الشعرية في البحرين، وللتجربة الشعرية العربية الجديدة بشكل عام».