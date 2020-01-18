القراءة ترتقي بالأخلاق وتكفل السعادة

المصدر: (العين - وام)

التقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان طلبة مدرسة المدار الدولية الخاصة في مدينة العين، أخيراً، في إطار مبادرة «خلق» التي أطلقتها العام الماضي دعماً لمادة التربية الأخلاقية بالمدارس ولتعزيز الأخلاق والقيم الإيجابية في المجتمع الإماراتي بشكل خاص وفي المجتمع الإنساني بشكل عام.

وتجولت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في مكتبة المدرسة، وتعرفت على تطلعات وآراء الطلاب حول القراءة ودورها في تنمية قدرات الإنسان وفتح مجال واسع أمامه للتعرف على الحياة. وقدم الطلاب الدعوة للشيخة شما بنت محمد لزيارة الركن الخاص بمؤلفاتها، تحت عنوان «مكتبة شما بنت محمد» وقدموا قراءة خاصة حول قصتها «النور ينتظرك» والتي صدرت بلغات عدة.. كما تم عرض فيديو تعريفي بأنشطة المدرسة.

واطلعت على ملفات الطلبة الخاصة بالتربية الأخلاقية، وتحاورت معهم حول الأنشطة الموجودة بكل ملف، وأعربت عن سعادتها لاهتمام الطلاب بهذه المادة المهمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإعداد جيل متمسك بقيمه وأخلاقه، وهو ما تميز به شعب الإمارات.