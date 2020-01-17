«الحكماء» يشارك في «القاهرة للكتاب»

المصدر: (وام)

يشارك «مجلس حكماء المسلمين» للمرة الثالثة على التوالي، بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحد أهم المعارض عالمياً، في الفترة ما بين 22 يناير الجاري و 4 فبراير المقبل، وذلك من خلال طرح عدد من الإصدارات الحديثة لأهم وأبرز الكتب التي تحوي في مضامينها دعوة صريحة للتسامح والأخوة الإنسانية من بينها ثلاث قصص موجهة للأطفال وهي أعمال أدبية مترجمة للمؤلفة الفنلندية تولا بير أصدرتها دار الحكماء للنشر التابعة للمجلس.

وتنظم الأمانة العامة للمجلس خلال المعرض عدداً من الندوات يومياً بمختلف المضامين ذات البعد الإنساني، بما يتواكب وأهداف مجلس حكماء المسلمين. ويخصص المجلس هذا العام ركناً رئيسياً للجنة العليا للأخوة الإنسانية يستعرض من خلاله أبرز محطات توقيع الأخوة الإنسانية.