3000 موقع أثري توثقها متاحف رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشفت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، خلال إحاطتها الإعلامية التي جمعت الإعلاميين ومسؤولي جمعيات المحافظة على التراث في الإمارة، أن الدائرة تمكنت من توثيق 2300 موقع ومبنى تاريخي في مختلف مناطق الإمارة، واستمرار المشروع لتسجيل 3000 موقع خلال العام الجاري 2020، ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمباني والمواقع التاريخية في رأس الخيمة.

وأوضح أحمد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، أن الدائرة انتهت من الترميم في المرحلة الأولى من موقع الجزيرة الحمراء، بالتعاون مع مبادرات رئيس الدولة، وتضم 25 مبنى تاريخياً، ومساجد وقلاعاً وحصوناً وبيوتاً قديمة وأسواقاً، وسيتم افتتاحها قريباً أمام السياح وأفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الدائرة ستقوم بترميم وتأهيل موقع قلعة ضاية التاريخية، وإعادة تأهيل برج الفلية وبرج النصلة جنوبي الإمارة، لافتاً إلى اكتشاف 54 موقعاً تاريخياً جديداً في شمل خلال 2019، وتم الانتهاء من المسوحات، ومنها موقع قطار الاتحاد.

وأوضح الطنيجي أن الدائرة بدأت تنفيذ مشروع تطوير متحف رأس الخيمة الوطني.. وغير ذلك الكثير من المشروعات. وأكدت أمل النعيمي مسؤولة الاتصال الحكومي في الدائرة، أن افتتاح موقع الجزيرة الحمراء للزوار، سيكون من خلال مهرجان الحرف الذي ستنظمه الدائرة شهر فبراير المقبل، وإطلاق مبادرة «آثارنا أمانة».