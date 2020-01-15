«الجبل الثقافي» يكرم حبيب الصايغ

المصدر: (الفجيرة - البيان)

أعلن مهرجان الجبل الثقافي الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن الأديب الراحل حبيب الصايغ هو الشخصية المكرّمة في الدورة الثانية من المهرجان المقررة إقامته غداً وبعد غدٍ، تحت شعار «حوار الطبيعة والإنسان».

وقال خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية: «يأتي اختيار الأديب الكبير حبيب الصايغ (الشخصية المكرّمة) في الدورة الجديدة للمهرجان، وفاءً وتكريماً لذكراه، واحتفاءً بما أثرى به الأدب والثقافة والصحافة العربية من فكرٍ وشعر على المستويين المحلي والعربي».

بدورها، أوضحت سليمة المزروعي، مديرة المهرجان، أن حفل تكريم الراحل حبيب الصايغ يتضمن ورقة عمل يقدمها المفكر الإماراتي الدكتور يوسف الحسن، تتناول حياة الراحل وسيرته وإنجازاته الأدبية والثقافية، إضافة إلى قراءة مجموعة من قصائد الصايغ بصوت الشاعرة الهنوف محمد، رئيسة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.