الأمين العام للهيئة العربية للمسرح يلتقي وفوداً عربية

المصدر: (عمَّان - البيان)

التقى الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله وفداً من المسرحيين الجزائريين على رأسه مدير المسرح الوطني الجزائري محمد يحياوي، وتم خلال اللقاء مناقشة تنظيم ندوة «همزة وصل» حول المسرح الجزائري، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر، في الفترة بين 19 و27 مارس المقبل.

كما تناول الأمين العام مع محافظ المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم محمد النواري، موضوع اتفاقية توثيق ذاكرة المهرجان.

وقدم النواري في هذه المناسبة درع المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم للأمين العام للهيئة العربية للمسرح. وحضر اللقاء الباحثة الجامعية دخيرة بوعتو.

كما التقى الأمين العام للهيئة العربية للمسرح مدير الثقافة والفنون بوزارة الثقافة الفلسطينية رائد فارس، والمنسق العام لمهرجان فلسطين للمسرح الوطني فتحي عبدالرحمن. ودار النقاش حول كيفية تطوير فعاليات مهرجان فلسطين للمسرح الوطني. كما تناول اللقاء موضوع إنشاء مركز للفنون الأدائية في فلسطين، ووضع خطة تتعلق بالمسرح المدرسي وتدريس مادة المسرح للناشئة في فلسطين. وتم الاتفاق على وضع إطار لهذه المقترحات في سبيل تنفيذها.