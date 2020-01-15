الماجد والمهندس وليجند يغنون في احتفالات ختام المهرجان

المصدر: دبي ـ البيان

تشهد مدينة دبي حفلات موسيقية يحييها كبار النجوم في «كوكاكولا أرينا» ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق، حيث يحيي سندباد الأغنية العربية راشد الماجد، والفنان العراقي ماجد المهندس حفلاً غنائياً يوم الخميس 30 يناير، فيما يطل الفنان العالمي جون ليجند على جمهوره في حفل غنائي يوم الجمعة 31 يناير.

وسيستمتع الجمهور مع أجمل الأنغام الموسيقية التي سيقدّمها النجوم على مدى أمسيتين، وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة الفضية من 195 درهماً لكل حفل، ويمكن الحصول على التذاكر عبر تطبيق جدول فعّاليات دبي وموقع كوكاكولا أرينا www.coca-cola-arena.com.

واحتفالاً بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، يمكن للجماهير الحصول على تخفيض بمقدار 25 بالمئة على بطاقات الدرجات الفضية والذهبية والبلاتينية، وذلك عند استخدام الرمز DSF25، ويتوفر هذا العرض خلال أول 48 ساعة من طرح التذاكر، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 14 يناير.

وكان راشد الماجد قد أطرب جماهيره مؤخراً بأغنية «دبي كوكب آخر»، والتي قام بإطلاقها خصيصاً للاحتفال بالدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، وستكون الجماهير على موعد مع هذه الأغنية المميزة، بالإضافة إلى أجمل الأغنيات التي أداها الفنان خلال مسيرته التي تتضمن 40 ألبوماً. وستشهد الأمسية نفسها، حفلاً للمهندس، والذي سيقدّم أجمل أغنياته للجمهور في كوكاكولا أرينا.

وسيكون حفل الفنان «جون ليجند» خلال الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق، الثالث لهذا الفنان الكبير في دبي، ومن المتوقع نفاد تذاكر هذا الحفل بسرعة.