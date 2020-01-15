«رسائل» مسكونة بقضايا وجدانية وحياتية

المصدر: (القاهرة - البيان)

عناوين متنوعة وجاذبة يتضمنها كتاب «رسائل» لمؤلفته هند محمد، ترصد قضايا وجدانية كثيرة، ومن بينها: قدر قيمة الحياة، لا تندم يا إنسان، الغربة، ذكريات العام القادم، النجاح، الحضور الحقيقي، الصديق، واحد منا، بين اليأس والأمل، أنا إنسان، لا تغلق النقاش، دائماً ينتصر الحب، وغيرهم الكثير.

الكتاب الصادر حديثاً، ضم عدداً من الرسائل التي تحكي فيها المؤلفة عن مواقف وقصص حياتية كثيرة، ونقرأ منها: «ازرع ستحصد! ازرع الخير دائما ستحصده.. ازرعه في أولادك، فإن رحلت خلدوا ذكراك، ازرعه في عملك ستحصده ولو بعد حين، ازرعه في مقربين محبين لشخصك لا لمكانتك العملية أو الاجتماعية، ستجدهم بجوارك في كل أزماتك وشدائدك، ازرعه بحق في اختيار شريك حياتك، ستجده في صيانة كرامتك وعرضك وسيرتك الطيبة، ازرع يا بن آدم الخير ولا تزرع شراً، واجعل فؤادك عامراً بحب الرحمن، ازرع ما تزرع فستحصد نتاجه على مر الزمان».

ومن ما جاء في رسالة أخرى: «آخر الزمن الجميل أن تظل متذكراً لفضل من ساعدك يوماً بعد فضل الرحمن عليك، آخر الزمن الجميل أن تظل مديناً له بالجميل، آخر الزمن الجميل أن ترفض مصلحتك إذا شعرت بالإهانة، فكرامة الإنسان جزء من شخصيته، من حافظ عليها صانته، ومن أهدرها أهانته، فلا تنحن وتهدرها!، آخر الزمن الجميل الوفاء، الإخلاص، الحب مهما تغيرت الأقدار، فالرحمن سبحانه وتعالى عنده خير الجزاء».

ويحفل الكتاب بموضوعات رسائله، بطابع الوجدانيات، عاكسا ثراء لغويا كبيرا للمؤلفة وقدرة على النفاذ إلى أعماق القضايا، إذ تحلل وتقرأ في تفاصيل العمل، جملة مواقف نمر بها وتعترضنا، وذاك في قالب وجداني مؤثر.