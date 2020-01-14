«بيركلي للموسيقى» تفتتح مركزاً لها في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، توقيع اتفاقية بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وكلية بيركلي للموسيقى المرموقة عالمياً، لتأسيس مركز لها في جزيرة السعديات في أبوظبي.

وقع الاتفاقية محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وروجر براون، رئيس كلية بيركلي للموسيقى، خلال حفل أقيم في منارة السعديات، بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسارة عوض عيسى مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، يعمل «بيركلي أبوظبي» على تطوير وتقديم تجارب تعليمية متنوعة تتضمن ورش عمل ودروساً احترافية ودورات تدريبية وبرامج الفرق ومختبرات، إضافة إلى تقديم عروض فنية سنوية، كما تشمل الاتفاقية إنشاء صندوق للمنح الدراسية بقيمة 5 ملايين دولار لدعم الطلاب لمتابعة دراساتهم في بوسطن، أو فالنسيا، أو نيويورك، أو من خلال الدراسة على الموقع الإلكتروني لبيركلي، لحضور برنامج صيفي في بوسطن أو فالنسيا أو أبوظبي.

ويشكّل «بيركلي أبوظبي» إضافة جديدة مميزة إلى منطقة السعديات الثقافية، إذ يتخذ من مبنى جناح الإمارات الذي صممه نورمان فوستر مقراً له، وتم تحويل المبنى إلى وجهة مميزة لتعليم الفنون تمتد على مساحة 42 ألف قدم مربعة، تتضمن مرافق مثل مساحة لعروض الأداء، واستوديو تسجيل من الطراز العالمي، وقاعات للتدريب، وغرفاً للفرق، ومختبراً تقنياً، إضافة إلى مساحات مكتبية، وسيستفيد المركز من وجوده إلى جانب منارة السعديات، إذ يمكن لطلابه الاستفادة من مساحات عروض الأداء هناك.

برامج

تبدأ الدراسة في مركز «بيركلي أبوظبي» في شهر فبراير المقبل، ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى شهر مايو المقبل، ويمكن للطلاب من الإمارات أو المنطقة على اختلاف أعمارهم التسجيل في برامج المركز التي تشمل برامج الفرق الموسيقية، وبرامج التعليم الخاص، واستوديو التسجيل، وبرامج التوجيه في مجال الإنتاج، وبرامج تأليف الأغاني، والرقص، والمسرح، وغيرها، وتقتصر البرامج على الفائدة التعليمية دون منح درجات أو شهادات.

انفتاح

بهذه المناسبة، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نؤمن في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بأهمية الحوار الثقافي والانفتاح على الثقافات العالمية، لما لها من تأثير واضح وراسخ في تعزيز التبادل المعرفي والثقافي، وتفخر أبوظبي اليوم بإبرامها شراكات مع مؤسسات دولية بارزة، إذ يشرفنا أن نضيف «بيركلي أبوظبي» إلى هذه القائمة المميزة التي تعد إضافة قيمة للمنطقة الثقافية في السعديات، تأتي الاتفاقية انطلاقاً من إيماننا بتأثير الفنون ودورها المحوري في حياتنا اليومية، لقد بتنا قادرين على توفير أعلى مستويات تعليم الموسيقى وفنون الأداء لمجتمع أبوظبي وعموم المنطقة».