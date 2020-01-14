إكسبو 2020 يتيح للجمهور تجربة أجواء الحدث بجولات ميدانية

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

يتوافد العديد من الزوار ومن جنسيات مختلفة لمشاهدة إكسبو 2020 دبي، والذي ينظم زيارات للجمهور لمشاهدة التحضيرات والمشاركة ليكونوا جزءاً من «الحدث الأروع في العالم»، حيث يشاهدون بعض الفعاليات التي تقام مثل الاحتفالات بالأعياد الوطنية لبعض الدول، وبينما يفصلنا أقل من عام على انطلاق إكسبو 2020 دبي، الذي سيفتح أبوابه خلال الفترة من 20 أكتوبر المقبل إلى 10 أبريل 2021، ويستمر العمل على التحضير لاستضافة أول إكسبو دولي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

جميع الجنسيات

«البيان» التقت خلال جولة ميدانية في الموقع مع علياء بن مسعود، مدير التفاعل المجتمعي بإكسبو 2020، والتي أكدت أن الجولات التعريفية للجمهور تسهم في تعريف الجمهور إلى ما ينتظره من أحداث قادمة ممتعة، وقالت: اليوم كانت لدينا جولات تعريفية للجمهور وهي جولات تعرف الناس بإكسبو 2020، إضافة إلى تاريخ معارض إكسبو الدولية، حيث ستفتح أبوابه في دانة الدنيا، بتاريخ 20 أكتوبر المقبل، لاستقبال ملايين الزوار من أنحاء العالم لمشاهدة «الحدث الأروع في العالم»، وسعينا إلى أن نفتح أبوابنا لأهل وسكان الإمارات من جميع الجنسيات لتعريفهم بآخر التحضيرات التي نقوم بها ونعمل على إنجازها، حتى يستعدوا للانضمام لنا في الترحيب بالعالم، ومن خلال هذه الجولات التعريفية نعطي لمحة مسبقة عن الحدث، والابتكارات والإنجازات التي سيشهدها الجمهور من الدول المشاركة والتي يبلغ عددها 192 دولة أعلنت مشاركتها.

وتتابع: سيشاهد مرتادو هذه الجولات الميدانية لمحة عن الاحتفالات والفعاليات التي ستقام خلال إكسبو 2020 مثل الأعياد الوطنية، فقد تم الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات وبالعيد الوطني لدولة غانا في ديسمبر الماضي، وسيكون هناك احتفال في شهر يناير الجاري بالعيد الوطني لشيلي والصين وجمهورية الهند.

صناعة التاريخ

تؤكد بن مسعود أن هناك الكثير في إكسبو لمشاهدته والاستمتاع به، فالزائر سيشهد صناعة التاريخ، وهي فرصة للزائر أن يكون جزءاً من الحدث ويشهد على صناعة التاريخ في أرض الإمارات، ويشاهد الفنون المعمارية الضخمة، كما يستطيع المشاركة أو التفاعل مع المتطوعين من خلال الفعاليات التي تقدم على مدار الحدث، إضافة إلى مشاهدة فيديو يوضح تصاميم الأجنحة المشاركة وكيف سيكون شكلها بعد الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة، كذلك مشاهدة بعض الاختراعات التي ابتكرت من خلال معارض إكسبو السابقة، كما أن الجولات الحالية مصممة بأن تكون مناسبة لجميع الأعمار وكل الجنسيات ومختلف الاهتمامات.

170 عاماً

سيكون لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 دبي جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ نحو 170 عاماً. وقد أعلنت عشرات الدول بالفعل عن تصاميم أجنحتها والمواضيع التي ستتطرق إليها وتجربة الزوار التي ستقدمها.

ويتواصل الإعلان عن تصاميم الأجنحة، التي تحقق جميعها عناصر الابتكار والتثقيف والمرح، كما أن إكسبو ليس معرضاً تجارياً أو حدثاً يهم قطاع الأعمال، بل هو تجربة تتاح مرة في العمر تضم فنانين وأكاديميين ومغنين ومفكرين ورواداً، بحيث يجد كل زائر ما يسره من الموسيقى إلى الرقص الشعبي والفنون والشعر والحوارات المباشرة.

نقاشات حية

ستسهم الدول المشاركة في برنامج الفعاليات النشط والثري، الذي سيتنوع بين الموسيقى والرقص والفن والشعر والنقاشات الحية، وكان التأكد من ترك إرث هادف ودائم بعد ختام إكسبو 2020 دبي جزءاً من التخطيط من البداية. ويقوم إرث إكسبو 2020 دبي على أربعة أركان: الإرث العمراني، والإرث الاقتصادي، والإرث الاجتماعي، وإرث السمعة.