«دبي للثقافة» تعلن فائزي «وطن الإبداع»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أسماء الفائزين في مسابقة ثقافية طرحتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دارت حول حملة «وطن الإبداع» التي كانت الهيئة أطلقتها احتفاءً باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمثلت أسماء الفائزين، التي نشرتها الهيئة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في: أيمن السيد عبد الحميد، إيمان صديق، محمد سلطان، وأسامة غلام، إقرا سلطان، عائشة أحمد الجسمي، عمر سالم.

ويأتي إطلاق المسابقة في إطار جهود الهيئة لإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي انطلاقاً من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة عبر خلق فعاليات ومسابقات ثقافية وتراثية تثري معارف أفراد المجتمع وتنشر السعادة بينهم.