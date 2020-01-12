«ثقافة أبوظبي» في مهرجان الشيخ زايد رحلة تنبض بعبق الماضي

المصدر: أبوظبي - البيان

يأخذ جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مهرجان الشيخ زايد زواره في رحلة تثقيفية تعليمية ممتعة مشبعة بعبق الماضي بصحبة الحرفيين الذين يمارسون الحرف التقليدية اليدوية، بالإضافة إلى فعاليات الساحة التي تتوسط الجناح وما تقدم بها فرق الفنون الشعبية من عشرات العروض الحية من رزفات العيالة والحربية والربابة والشلات.

ويتكون الجناح من مجموعة من المحال التي تجسد أمام الزوار صورة حية لعدد من الحرف التقليدية الإماراتية، من خلال مجموعة من الورش تسلط الضوء على أسرار تلك الحرف.

وفي المحل المجاور يتعرف الزوار على طريقة صنع اللبن التقليدية. أما المحل المجاور فاهتم بتعريف الزوار على طرق وأسرار صناعة البخور.

منتجات

وثمة محل يعرض مجموعة من عسل السمر والسدر والغاف الإماراتي ذي الجودة العالية، معرفاً الزوار بمناطق وجود هذه الأنواع والمناحل والأدوات المستعملة في استخلاص العسل وطرق تصفيته وعصره. ويستمتع زوار الجناح بالتقاط صور تذكارية بالزي الإماراتي القديم في الاستوديو الذي يعرفهم بطرق وآلات التصوير القديمة، وكذلك الاستمتاع بحمل الصقور والتعرف عليها عن قرب والتقاط صور تذكارية معها والتعرف على أنواعها وطرق تربيتها.