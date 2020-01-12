الرواية الإماراتية وواقع المجتمع..علاقة راسخة متجددة

المصدر: دبي – وفاء السويدي

يعكف الكثير من الكتاب الإماراتيين على سرد قضايا المجتمع من خلال رواياتهم وقصصهم التي تحمل الكثير من الطابع الثقافي والتراثي للإمارات، حيث تحكي واقع المجتمع وقضاياه لإيجاد الحلول المناسبة التي تعتبر إحدى وسائل توصيل الصوت والأفكار للآخرين، وكشف سؤال الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان» وهو هل تعكس الروايات الإماراتية واقع المجتمع وتحكي قضاياه؟ فكانت النتيجة كالتالي:

وافق 36 بالمئة من متصفحي موقع «البيان» الالكتروني أن الرواية الإماراتية تعكس واقع المجتمع وتحكي قضاياه، فيما لم يوافق على ذلك 64 بالمئة مقابل 36 بالمئة أجابوا بـ«نعم». أما متصفحو صفحة «البيان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فقد أجاب 57 بالمئة بنعم، في حين اختار 43 بالمئة الإجابة بـ«لا». وعلى «تويتر» فقد أجاب 32 بالمئة بنعم، في حين أجاب 68 بالمئة بـ«لا».

وفي محصلة الاستطلاع، يتضح أن نسبة ملحوظة ترى أن الرواية الإماراتية تلامس واقع المجتمع، إلا أن هذه الملامسة لا تصل إلى حد يشجع المستطلعين على الإجابة بـ«نعم» واثقة وجازمة. وعلى اية حال، فإن نسبة 36 بالمئة على الموقع الالكتروني، و57 بالمئة على «فيسبوك»، و32 بالمئة على «تويتر»، تشير أن الرواية الإماراتية ليست بعيدة عن تناول واقع المجتمع، أو هكذا يشعر على الأقل قسم وازن من المستطلعين.

قضايا مجتمعية

وعلق الإعلامي والكاتب وليد المرزوقي على الموضوع بأن من خلال تجربته بتقديم البرامج الثقافية بقناة سما دبي التقى بالعديد من الكتاب الذين تحدثوا عن رواياتهم للمشاهدين ويقول: بحسب التجارب التي شاهدتها في الفترة الماضية فإن معظم الكتاب المحليين الذين قابلتهم يكتبون من واقع حياتهم الشخصية ومن واقع المجتمع، فالبعض يسرد قصصهم الذاتية وتجاربهم الخاصة والبعض يتناول قضايا مجتمعية.

ويتابع: الروايات الإماراتية حالياً معظمها تتكلم بطابع محلي وتتناول قضايا محلية.

بدايات

وأكدت الكاتبة الإماراتية مريم الزعابي بأن بدايات الرواية كانت بسيطة جداً لا تتجاوز حدود البحر والصحراء والبيئة القديمة التي عاشها الأجداد، وكان فكر الروائي محصوراً فقط بنقل واقع قديم وحياة ما قبل النفط، أما الآن الروائي أصبح صاحب تطلع وانفتاح أكثر، وبدأ يسلط الضوء على القضايا المجتمعية وأصبحت الرواية الإماراتية تتماشى مع الواقع بشكل عام.

واقع المجتمع

وبهذا نرى الآن تسارع الكثير من الروائيين في نقل قضايا المجتمع الحالي وتسليط الضوء على ما لا يراه الكثيرون، ومن القضايا المهمة التي استطاع كُتاب الرواية الإماراتية معالجة مشاكل المرأة والمراهقين وعلاقة الرجل مع المرأة ومشكلة العمالة الوافدة، وبهذا نستطيع أن نقول بأن الرواية الإماراتية تنقل واقع المجتمع الآن.