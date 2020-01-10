وفاة والد توفيق جراء حريق بفيلته

المصدر: القاهرة - البيان

توفي والد الفنان المصري إيهاب توفيق، أخيراً، إثر نشوب حريق في فيلا الفنان على أطراف القاهرة، حيث أدى الحادث إلى اختناقه بالأدخنة ورحيله.

ودلّت معاينة الأجهزة الأمنية بالقاهرة لحادث حريق الفيلا، أن وفاة والد الفنان نتجت عن وجوده داخل غرفة النوم أثناء الحريق، موضحةً أن الراحل يدعى أحمد توفيق، وفي بداية الثمانينيات من العمر، وكان يعاني صعوبة في الحركة لكبر سنه. وقد نشب الحريق بسبب ماس كهربائي في مدفأة بصالة الاستقبال ونتج عنه دخان كثيف أسفر عن وفاة والد الفنان، بينما لم يُصَبْ أي من العاملين في الفيلا بأذى. وبين الفنان إيهاب توفيق، في تصريحات له، أن الحريق اندلع في الطابق العلوي للفيلا، الذي يسكن به والده، في الصباح الباكر، موضحاً أنه حاول إنقاذه إلا أن النيران حاصرته وكبلته، ليلقى والده مصرعه قبل وصول سيارات الإسعاف.