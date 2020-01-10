«الليالي البيضاء».. فنون راقية وترفيه فاخر

المصدر: دبي - البيان

نجاحات كبيرة متواصلة تحققها فعالية «الليالي البيضاء»، في قرية البوابة بمركز دبي المالي العالمي في أول يوم أحد من شهر يناير وحتى أبريل.. ومن أكتوبر حتى ديسمبر 2020، وذلك في ظل باقة البرامج المتنوعة التي تتضمنها، خاصة مجموعة العروض الترفيهة حيّة وفرصة زيارة المعارض الفنية الرّاقية في وقت متأخر من الليل، بجانب مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية.

ويقدم مركز دبي المالي العالمي مع هذه الفعالية الدولية، لضيوف مطاعمه المتميزة الذين يتألقون باللون الأبيض بعد غد، عدداً من الأنشطة، بينها مشروب مصمم خصيصاً لهذه المناسبة بين الساعة 7 والساعة 9 مساءً في 14 مطعماً فاخراً، وذلك في قرية البوابة.