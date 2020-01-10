«اللمبي» يطرق باب العالمية بمشاركته في «الثأر ثأري»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يبدو أن الفنان المصري محمد سعد الشهير بـ«اللمبي» في طريقه للعالمية، حيث تم ترشيحه للمشاركة في فيلم «الثأر ثأري» ليكون هذا هو العمل الأول لسعد خارج مصر.

تفاصيل العمل كشف عنها الفنان المصري العالمي سيد بدرية، الذي أكد أنه جمعته بالفنان الكوميدي محمد سعد عدة لقاءات واتصالات متبادلة خلال الفترة الماضية، اتفقا فيها على التعاون سينمائياً في فيلم سيتم تصويره بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية ويعرض في هيوليوود.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن الفيلم سيتم تصويره على طريقة «الكاوبوي»، ورُشح لإخراجه زياد حمزة وهو مخرج أمريكي من أصل سوري، كما هناك ترشيحات أخرى لنجوم مصريين مثل سمية الخشاب وسوسن بدر.

وتدور أحداث قصة الفيلم، كما يقول بدرية، حول حرب الثأر الدائرة بين عائلة «البلابيش» وعائلة «الحميدات» من صعيد مصر، ونقلها إلى خارج مصر في مقاطعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا الأمريكية، متوقعاً أن يكون الفيلم على غرار كلاسيكيات السينما المصرية.

وتابع: «يجسد محمد سعد شخصية كبير عائلة البلابيش، وسوسن بدر كبيرة عائلة الحميدات، وسمية الخشاب في دور زوجة مرحوم وكبير عائلة الحميدات». مضيفاً: «وسوف أقدم أنا شخصية تاجر الآثار وكبير المافيا المصرية في كاليفورنيا».