قصر الوطن يستقبل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل قصر الوطن، الصرح الثقافي والمعماري الأحدث في الدولة، هذا الأسبوع، أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، زاروا القصر وشاركوا في جولة ثقافية تنقلت بهم ما بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وتجوّل الضيوف في أنحاء القصر وأجنحته المختلفة، وتنقلوا بين المعارض التي تعكس قيم وعادات الإمارات، وتستعرض الإسهامات العربية في مختلف ميادين المعرفة والعلوم. ويقع قصر الوطن ضمن مجمع القصر الرئاسي في أبوظبي. ويقدم القصر لزواره لمحة عميقة حول تقاليد وقيم دولة الإمارات، حيث يحملهم في جولة تاريخية لاستكشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة التي تحافظ عليها البلاد بعناية. ويضم القصر مكتبة قصر الوطن، حيث يلتقي الباحثون لاستكشاف مجموعة واسعة من الكتب والموارد حول التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات، ويطلعون على المسيرة التقدمية للبلاد.