المسرح يجمع شمل سمير غانم وشيرين بعد 40 عاماً

المصدر: القاهرة - مها سمير

يعود الفنان سمير غانم للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب لنحو عامين، حيث يستعد حالياً لبدء بروفات مسرحيته الجديدة «الزهر لما يلعب» والمقرر عرضها في 23 يناير الجاري بالقاهرة.

وأكد سمير غانم في تصريحات له أن الفنانة شيرين تشاركه بطولة المسرحية، التي تعد ثاني عمل مسرحي يجمعهما بعد مسرحية «المتزوجون» التي مر على عرضها ما يقرب من 40 عاماً، مشيراً إلى أنه جمعتهما بعض المسلسلات خلال هذه الفترة، ولكنهما لم يجتمعا على خشبة المسرح.

وأضاف أن المسرحية تضم بخلاف شيرين عدداً من الفنانين الشباب، من بينهم إيمي طلعت زكريا وآخرون. وكان آخر وقوف للفنان الكوميدى سمير غانم على خشبة المسرح قبل عامين من خلال مسرحية «سيبوني أغني» التي تدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي غنائي حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا صوت»، وشاركه البطولة وقتها طلعت زكريا وشعبان عبد الرحيم وطارق الإبياري. أما درامياً فكان آخر ظهور لغانم من خلال مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي عرض رمضان الماضي وشارك في بطولته ابنته دنيا.