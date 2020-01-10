«من شرفة بيتهوفن» بطولات فانتازية

المصدر: القاهرة - البيان

تتناول رواية «من شرفة بيتهوفن»، للكاتب هاني عبد المريد، قصص الأحلام واللعب مع الخيال والفانتازيا والتفاصيل الصغيرة، مضيئة على التفاصيل الغائبة عن وعينا في أيامنا المنقضية.

ومن بين قصص العمل، واحدة عن رجل على عتبات الخمسين، بطل حكاية أحد أطرافها شابة لا يلحظ منها سوى شامة في جانب عنقها الخلفي، وهو ما يستدعي عنده أحلاماً وتخيلات عن نساء أحبهن، ومنهن كاميليا، الممثلة الشابة التي لقيت مصرعها في حادث الطائرة.

وفي القصة الثانية، لدينا بطل من الأحلام..هو لص يدهم شقة، فيكتشف خلوها من أي مقتنيات ثمينة، لكنه يجد في إحدى حجراتها مكتبة، فيبدأ رحلته في صفحات كتبها المتراصة ككنز خفي لم يعرفه من قبل. وفي القصة الثالثة نتعرف على حياة بطل رياضي، يبدو كأرنب بري، ويحلم دائماً بتحقيق المستحيل.