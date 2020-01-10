الأرشيف الوطني يثري «ملتقى المواد الدراسية»

المصدر: أبوظبي - وام

واصل الأرشيف الوطني مشاركته في النسخة الثالثة من «ملتقى المواد الدراسية للمعلمين» الذي ينعقد تحت شعار «ملهمون» بمحاضرتين الأولى «طموح زايد من الصحراء إلى الفضاء» في مجمع زايد التعليمي في الشارقة، والثانية «الإمارات وطن التسامح» في مركز تدريب العين.

وركز المحاضر محمد إسماعيل أحمد، أخصائي برامج تعليمية، في محاضرة «الإمارات وطن التسامح» على التسامح كفضيلة وقيمة إنسانية لا يمكن تحديدها بزمن معين، وعرف التسامح، وقيمه وخصائصه، ومحاوره واهتمام التعليم بتعزيز فضيلة التسامح لدى الأجيال، واهتمام المجتمع الإماراتي بالتسامح، ومحاوره في فكر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومبادرات الدولة بشأنه، وتحدث عن وثيقة الأخوة الإنسانية، وعن ثمار التسامح في الإمارات، وتوقف مطولاً مع فقرة خاصة بالأرشيف الوطني والتسامح.

وفي المحاضرة الثانية «طموح زايد من الصحراء إلى الفضاء».. أشار المحاضر محمد إسماعيل أحمد إلى أن رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء حاملاً معه آمال وطموحات وطن يمضي قدماً برؤية قيادته وعزيمة شبابه لتحقيق الإنجازات وتبوؤ مقعد الريادة العالمية في المجالات كافة.. تعكس رؤية القيادة وطموح القائد المؤسس الذي استقبل في عام 1976 وفد وكالة «ناسا» بعد مهمة «أبولو» التاريخية التي قادت الإنسان إلى سطح القمر.