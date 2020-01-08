دبي تستضيف أول متحف «سيلفي»

المصدر: دبي - محمد عبدالرشيد

تشهد دبي افتتاح أول متحف للتصوير الذاتي «سيلفي» مخصص لعشاق التقاط الصور ذاتياً وللزوار من جميع الأعمار، ويوفر المتحف الذي يقع بالقرب من معرض إكسبو 2020، مساحة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الإلهام والابتكار وخاصة في فنون التصميم والترويج الخاصة بالمحتوى الرقمي.

ويضم المركز 15 غرفة زخرفت جدرانها بخلفيات ولوحات نابضة بالحياة وفريدة من نوعها مع لمسات الإضاءة المناسبة التي توفر للضيوف تجربة ترفيهية بصرية رائعة جديرة بالتوثيق بالصور.

وقالت رانيا نفاع، مدير ومؤسس «ذا سيلفي كينجدوم» التي تنظم المتحف: «تساهم مؤسستنا في تعميق وتعزيز روح الإمارات، ويوفر المتحف مساحة اجتماعية تفاعلية صديقة لفن التصوير تعزز الفن والإبداع».