«القصة القصيرة» في أمسية بالعين دبي تستضيف أول متحف «سيلفي»

المصدر: العين - البيان

يستضيف «كُتّاب العين» في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالعين، مساء اليوم، الأديب والمخرج السينمائي ناصر الظاهري، في أمسية بعنوان «القصة القصيرة الإماراتية إلى أين»، في مكتبة زايد المركزية بالعين، ويديرها الناقد الدكتور يوسف حطيني.

يشار إلى أن ناصر الظاهري عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات منذ عام 1987، رأس مجلس إدارة الاتحاد عدة دورات. وعمل في الحقل الإعلامي والصحفي، وشارك في العديد من المؤتمرات الثقافية والإعلامية في مختلف دول العالم وفاز أخيراً بجائزة أوائل الإمارات نظير إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة عن التسامح، كما نال عدة جوائز من أكثر من بلد.

من مؤلفاته الصادرة عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: «لليل طائره وللنهار المسافات» أدب الرحلات، ومجموعتان قصصيتان وهما «منتعلاً الملح.. وكفاه الرماد» و«خطوة للحياة.. خطوتان للموت» وغيرها كثير، وترجمت بعض قصصه إلى الإنجليزية، والروسية، والفرنسية والإسبانية والهندية.