"بكل فخر من دبي".. قصص ترويها "براند دبي" و"دبي بوست"

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنصة "دبي بوست" مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الجانبين والتي سيتم بمقتضاها انتاج ونشر قصص تفاعلية مؤثرة وملهمة ضمن قالب صحافي وإعلامي مبتكر تدعم كافة المشاريع الواقعة ضمن مبادرة "بكل فخر من دبي". وذلك في سعي من طرفي الاتفاق إلى إيصال رسائل إعلامية إبداعية تتعلق بسمات دبي وطبيعتها كوجهة اقتصادية عالمية ومدينة تضع خطط تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة الداعمة لهم ضمن أولويات اجندتها التنموية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في استيفاء متطلبات التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وضمان استدامة النمو.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير دبي بوست، ونهال بدري، مديرة براند دبي، في إطار تكامل الجهود وتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يدعم أهداف براند دبي الساعية للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بدعم نجاحات رواد الأعمال الذين وجدوا في دبي البيئة الداعمة التي مكنتهم من الانطلاق بمشاريعهم لتحقيق النجاح الذي يسعون إليه، وفتح آفاق جديدة أمامهم للنمو والتوسع وبناء شراكات جديدة في الداخل والخارج الدولة.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم سيقوم "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع منصة دبي بوست، لإنتاج محتوى مرئي متنوع يسلط الضوء على قصص النجاح والحكايات الاستثنائية الملهمة في دبي وبما يعزز من مكانتها كمدينة متنوعة ذو طابع عالمي، إضافة إلى انتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر لإبراز المشاريع التي انطلقت تحت مظلة "بكل فخر من دبي" وإيصالها إلى الجمهور بشكل مميز وفريد، مواكبة للتوجهات الإعلامية الحديثة نحو المنصات الرقمية وتفضيلات الجمهور في الوصول إلى القصص الصحافية عبر هذه المنصات.

كما سيقوم الطرفان بموجب المذكرة تدريب رواد الأعمال المشاركين في "بكل فخر من دبي" على اجراء المقابلات الصحافية والإعلامية وإيجاده مهارات التحدث وايصال الرسائل الصحيحة اثناء المقابلات الصحافية.

وأكدت خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير دبي بوست، ترحيبها بالتعاون مع براند دبي منوهة بقيمة التعاون بين مختلف المؤسسات الإعلامية في دبي لإبراز وجهها الحضاري، مثمنة في السياق ذاته الشراكة مع "براند دبي" في انتاج قصص إعلامية تعكس مدى الإلمام والوعي بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسعي حكومة دبي لتهيئة الفرصة كاملة لنجاح تلك المشروعات، عبر توسيع دائرة التعريف بها، وتعزيز الوعي بما يمكن أن تقدمه تلك المشروعات من فرص اقتصادية واعدة للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.

ونوهت خديجة المرزوقي إلى أهمية إثراء المحتوى العربي في الفضاء الرقمي من خلال التركيز على قصص الناس بجانبها الإنساني والعاطفي الذي يحمل معاني المثابرة والموهبة والنجاح، حيث إن المحتوى الإيجابي والبناء يعمل كمحرك لصناعة التغيير الإيجابي في حياة الناس وخصوصاً فئة الشباب التي تستهدفها دبي بوست بشكل مباشر.

وأضافت رئيسة تحرير دبي بوست نهدف إلى إبراز المنتج الحضاري لمدينة دبي وتنافسيتها العالية على كافة الأصعدة من خلال المحتوى الذي نقدمه، وتعكس هذه الشراكة مع براند دبي التناغم الكبير في الرؤية والأهداف الرامية إلى تمكين رواد الأعمال الشباب ودعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها بما يعكس التطورات التي حققها قطاع ريادة الأعمال في دبي.

من جانبها، أعربت نهال بدري، مديرة براند دبي، عن بالغ تقديرها لمنصة "دبي بوست" التفاعلية التي تملك شغفاً مميزاً في نقل ورواية القصص بشكل مختلف عن القوالب التقليدية وتعتمد في عملها على تطوير منتج رقمي ومحتوى بصري يتكيف مع التقنيات الذكية في تحفيز التفاعل الإنساني والثقافي، في خط موازٍ لشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت بدري، أن هذا التعاون يأتي ضمن خطط "براند دبي" الرامية إلى توفير سبل الدعم اللازمة لرواد الأعمال الشباب وإلقاء الضوء إعلامياً على مشاريعهم تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى دعم نجاحات رواد الأعمال الذين وجدوا في دبي البيئة الداعمة لتحقيق النجاح، حيث يقدم الرواد المشاركين تحت مظلة "بكل فخر من دبي" صورة حية لما توفره دبي من دعم ومساندة لرواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة.

وقالت مديرة "براند دبي": أن براند دبي حريصة على إشراك رواد الأعمال المشاركين ضمن "بكل فخر من دبي" في كافة الفعاليات المقامة في دبي ولا سيما التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة، مشيرة أن رواد الأعمال الشباب المشاركين تحت مظلة بكل فخر من دبي سبق لهم المشاركة ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، كما كان لهم مشاركات دولية خارج الإمارات. مؤكدة أن التعاون مع "دبي بوست" يدعم جهود "براند دبي" المتواصلة لترسيخ حضورها في العالم الرقمي والارتقاء بالمنظومة الرقمية المتكاملة للمشاريع والمبادرات التي تنفذها في دبي، بما يرسخ من سمعتها بوصفها واحدة من أبرز مدن العالم تطوراً وأسرعها نمواً وأكثراها تنوعاً في الاعمال الإبداعية ودعماً لرواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن "بكل فخر من دبي" هي إحدى مبادرات "براند دبي" الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها بما يعكس التطورات التي حققها قطاع ريادة الأعمال في دبي. وتعتمد عملية اختيار الشركات على عدة معايير يأتي في مقدمتها مدى تميز استراتيجيات العمل ودورها في تطور المجتمع وخدمة أفراده، بحيث توفر المبادرة للشركات المختارة مجموعة متكاملة من أساليب الدعم بما يشمل تيسير المشاركات في الفعاليات الخارجية وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة وذلك بالاعتماد على شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية.