«محمد بن راشد للمعرفة» تكرِّم شركاء «بالعربي»

المصدر: دبي ـ البيان

كرَّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شركاء مبادرة «بالعربي» في ختام الدورة السابعة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية بين كل أفراد المجتمع، وحثِّ الجمهور على استخدامها في مختلف قنوات التواصل اليومية.

جاء التكريم خلال حفل تكريم الشركاء والرعاة لمبادرة بالعربي، والذي نظَّمته المؤسَّسة في برج الشيخ راشد بدبي أمس، بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، وعدد من الشركاء والرعاة، وشهد الحفل الإعلان عن نتائج المبادرة بدورتها السابعة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، توجَّه بن حويرب بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المستمر لجهود نشر المعرفة والارتقاء باللغة العربية في المجتمع الإماراتي والعربي وفي كل دول العالم.

وأكَّد بن حويرب أنَّ مبادرة بالعربي نجحت في الإعلاء من مكانة اللغة العربية، وأعلن أنَّ وسم المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي «#بالعربي» حظي بأكثر من 1.4 مليار مشاهدة وتفاعل حول العالم.

وفي ختام الحفل، كرَّم جمال بن حويرب شركاء ورعاة مبادرة بالعربي، من خلال ممثلين عن كلٍّ من وزارة الدفاع، هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسسة اتصالات، مؤسَّسة دبي للإعلام، تلفزيون الظفرة، إذاعة الأولى، شبكة العين الإخبارية، فرسان الإمارات، مراكز الفطيم التجارية، شركة أرامكس، وياك، دراجون أويل، كويل، مركز ماوي الطبي، أبوظبي الوطنية للتأمين (أوبو)، المنارة مول، ياس مول، صحارى سنتر، العربية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودبي فيستيفال سيتي.