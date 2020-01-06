«الطريق إلى التميّز».. رؤية الإمارات في مسيرها نحو المئوية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلق الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، أمين عام منظمة «أمسام» في الأمم المتحدة كتاباً بعنوان «الإمارات العربية المتحدة الطريق إلى التميز».

موضحاً بأن هذا الكتاب يعتبر خلاصة اطلاع يومي، وبحث شغوف عما يمكن أن نستشف منه العلامات الواضحة الجلية لرؤية إماراتنا في مسيرها نحو تحقيق مستهدفات خطتها المئوية لعام 2071، مع ما يعكسه هذا السعي من التزام عميق بممكّنات النهضة وعوامل استدامة التنمية في كلّ المجالات.

مؤكداً على أنها هي الإمارات الساعية دوماً إلى احتلال المركز الأول عالمياً، والعاملة بعزم على ريادة العالم بمؤشرات التنافسية الخلاقة في جميع المجالات، من الاقتصاد إلى المعرفة، ومن السياحة إلى الرفاه والسعادة، ومن الصناعة إلى الاقتصاد المتنوّع متعدد المصادر.

وهي الإمارات التي أوصانا بحفظها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وطناً نبذل في سبيل عزّته الغالي والنفيس، ونعمل بإخلاص لأجل رفعته وازدهاره ورفاه أبنائه. إنها الإمارات التي نمارس فيها كلّ لحظة صناعة الحياة، وهي واحة الإنجاز والتمكين الحقيقي المثمر.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري: «هي الإمارات التي تحتل المركز الأول عربياً وتسعى إلى أن تكون أفضل دولة في العالم، ولا تكتفي بالأمنيات والأحلام فقط، بل ترسخ أسس التمكين، وبهذه الأسس فقط، وبناءً على دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات عالمياً، استطاعت وتستطيع كلّ لحظة، أن تحقق المستحيلات، وأن ترسم ملامح واضحة لمستقبلها، بناءً على خطة لا تكتفي بتحويل الصحراء إلى جناتٍ خضراء، تصل بها إلى المريخ بغرض الاستيطان فيه، وبناء المدن على أرضه.

إنها إماراتنا التي يستكشف هذا الكتاب مواطن قوتها، ومكامن عظمتها، وهي تقتحم النصف الثاني من القرن الأول للألفية الجديدة بخطى واثقة تستلهم عزيمة الآباء المؤسسين، وتسترشد بتوجيهات قيادة رشيدة حازمة عازمة، حفظها الله للإمارات وشعبها».

بداية القصة

يتضمن كتاب «الإمارات العربية المتحدة الطريق إلى التميز» خمسة فصول في 200 صفحة، ويروي قصة النفط في دولة الإمارات منذ البدايات وحتى الآن، ومساهمة هذا المورد الحيوي المهم في إحداث الطفرة التنموية، واستراتيجية القيادة الرشيدة في جعل الموارد خادمة لخطط النماء وفي خدمة الإنسان الإماراتي.

كما يتناول الكتاب مراحل التطوّر التنموي في الإمارات، والتوجه الحكيم بتنويع مصادر وموارد الوطن حتى نصل وفقاً لرؤية الإمارات 2071 إلى الرقم صفر من الاعتماد على النفط، والاحتفال بتصدير آخر برميل للنفط، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويحمل أول فصول الكتاب عنوان «حكاية النفط من البداية وحتى اليوم». أما الفصل الثاني فعنوانه «الموارد النفطية والنهضة الإماراتية».

ويدرس الفصل الثالث «النفط وتحديات المستقبل». وفي الفصل الرابع «المستقبل الآن» تأكيد على أن دولة الإمارات جعلت طريقها إلى المستقبل سبيلاً إلى استدامة النهضة والتحول السلس إلى اقتصاد المعرفة في عصر تهاوي الاقتصادات الكبرى.خبرة عريقة

وفي الفصل الخامس والأخير يضيء المؤلف على موضوع "المعارض والمؤتمرات صناعة إماراتية بامتياز، واستضافة إكسبو 2020".

الكتــــاب: الإمارات العربية

المتحدة الطريق إلى التميز

المؤلف: الشيخ الدكتور محمد

بن مسلم بن حم العامري

الناشـــــــر: شموخ للدراسات والبحوث

الصفحات: 200 صفحة

القطــــــع: متوسط