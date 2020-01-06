«الكتب الأجنبية الأكثر مبيعاً» في دبي بين الواقع والخيال

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طرحت مجلة «أرابيان بزنس»، مستندةً إلى بيانات مكتبة مجرودي الأضخم في دبي، لائحةً بالكتب الأكثر مبيعاً هذا الأسبوع، وقدمت خمسة أعمال من فئة أدب الخيال، وأخرى مماثلة من أدب الواقع. إذ احتلت فيها رواية «القمر الأزرق: جاك ريتشر» للمؤلف لي تشايلد المركز الأول. وتسرد الرواية التي صنّفتها صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، أنها أفضل أعمال تشايلد، قصة عصابتين متصارعتين في مدينة مجهولة الاسم، ضمن حبكة مشوقة.

كما برزت في القائمة رواية «عميل يركض في الحقول» لجون لو كاريه فحلت بالموقع الثاني، وهي تصف علاقة عميل استخباراتي أربعيني بابنته. وحل عمل الروائي العالمي جون غريشام «الحراس»، في المرتبة الثالثة، وذلك بعد أن كان نال المركز الأول على قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعاً.

«طابع الوشوم في أوشفيتز» لهيثر مور جاءت في المرتبة الرابعة. وأما رواية «الرابط» لبريجيت كوللينز فأتت في المرتبة الخامسة.

وفي أدب الواقع، تصدرت خمسة أعمال لائحة الكتب الأكثر مبيعاً في دبي طبقاً لتصنيف المجلة. واحتلت «المناوبة ما قبل الميلاد» لآدم كاي المركز الأول، فيما جاءت رواية «التحدث إلى الغرباء» في المرتبة الثانية، وشغلت كل من «أنا إلتون جون السيرة الذاتية الرسمية»، و«هذا سوف يؤلم» لآدم كاي، و«المحامي السري» لكاتب مجهول، في المراتب: 3 و4 و5 على التوالي.