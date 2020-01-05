«كلمة» يصدر ترجمة كتاب «هل ولد من سيُعمِّر 200 سنة؟»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «هل ولد من سيُعمِّر 200 سنة؟» لمؤلفته الباحثة الفرنسية فلورانس سولاري، ونقله إلى اللغة العربية الدكتور سالم أخشوم، وراجع ترجمته الدكتور فادي جابر.

يأتي هذا الكتاب التثقيفي الموجّه إلى عامّة الجمهور، استجابة لسؤالين أحدهما أزليّ يتعلّق برغبة الإنسان الفطرية في الإفلات من براثن الموت الذي يلاحقه والارتماء في أحضان الخلود، أو على الأقلّ ربح أكثر ما يمكن من الوقت أو العمر في هذه المعركة المحسومة، والآخر مستقبليّ، بل آنيّ، يتعلّق بتبعات ارتفاع متوسط العمر المتوقّع للبشر وتهرّم السكّان وخاصة في القارّة العجوز، أوروبا.

وتعالج الكاتبة موضوع كتابها معالجة علمية رصينة ترنو إلى المستقبل وترسو في أفق البيونيّة (علم الأحياء الإلكتروني) وما بعد الإنسانية في ما يشبه قصص الخيال العلميّ.