برنامج فنون أدائية حافل في المجمّع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

يقدم المجمع الثقافي ضمن برنامجه للعام الجديد 2020، بين يناير الجاري ومارس المقبل، قائمة ثرية من الفنون الأدائية في برنامج متنوع؛ ففي شهر يناير يعطف البرنامج على غرناطة في العصر الأندلسي، ويقدم الموسيقار الإسباني الشهير جوردي سافال برفقة الفرقة الموسيقية «Hespèrion XXI» والمجموعة الموسيقية «La Capella Reial de Catalunya»، يوم الثلاثاء 7 يناير 2020، على مسرح المجمّع الثقافي.

أما يوم الجمعة 10 يناير 2020، فيشهد مسرح المجمّع الثقافي حفلاً للفنان عيضة المنهالي، المتميز بمسيرة موسيقية أخّاذة، اشتهر خلالها بالغناء والتأليف وكتابة الشعر.

وفي موعد مع المسرح، يكون الجمهور على موعد مع مسرحية «صينية الشقور»، لفرقة بني ياس أبوظبي، وذلك يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري. ولمسرح الأطفال حصة وافرة، يوم الخميس 23 يناير الجاري، في عرضين نهاري ومسائي مع قصص توم جيتس، للمؤلفة ليز بيشون وشركة برمنجهام ستيج كومباني.

ويتضمن برنامج المجمع الثقافي لفنون الأدائية في فبراير المقبل مسرحية «أمنية مفقودة»، التي تعرض الثلاثاء 11 فبراير 2020، وهي تمثل نموذجاً آخر من المسرح الإماراتي.

ويستضيف البرنامج يوم الجمعة 14 فبراير حفلاً للفنانة أصالة نصري، التي تعتبر واحدة من أكثر النجمات شهرةً في الوطن العربي، وتستند إلى رصيد فني من 26 ألبوماً مميزاً، تتضمن العديد من الأغاني الناجحة وحصيلة موسيقية استثنائية.