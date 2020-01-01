عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر العدد الرابع لشهر يناير 2020 من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، الصادرة عن دائرة الثقافة بالشارقة، وحمل العددان الكثير من المواضيع التنموية والثقافية والتراثية في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة.

وسلط العدد الجديد من مجلة «الشرقية» الضوء في باب «إنجاز» على واحدٍ من أهم المشروعات والإنجازات التي شهدتها المنطقة الشرقية في مدنية خورفكان واختتمت بها العام الماضي 2019، وهو افتتاح فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، الأمر الذي يدلّ على مدى ما وصلت له إمارة الشارقة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

أما في تفاصيل العدد فثمةَ إضاءات ووقفات مميزة ثرية بالمعرفة والتشويق، مع شخصيات متنوعة تعكس رقي المجتمع وإنسان المنطقة الشرقية.

وتضمن العدد الجديد من مجلة «الوسطى» في باب «إنجاز» موضوعاً موسّعاً عن المجالس البلدية كهيئات تنظيمية وتشريعية ورقابية ودورها في ترسيخ مبدأ الشورى والتواصل مع أبناء الوطن، عبر منابر تعكس تطلعاتهم لغدٍ أفضل، كذلك ضمّ باب «على الرحب» تقريراً مصوراً عن محمية الظليمة ودور حكومة الشارقة وجهودها في الحفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية لتلك الكائنات، وفي «ميدان» تحقيق موسع عن نادي البطائح الذي يعد من أهم الأندية الرياضية التي تحتضن المواهب في المنطقة الوسطى.