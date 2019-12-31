«سلطان بن زايد» موضوع مسابقة المهرجان التراثي الشعرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2020 عن إطلاق المسابقة الشعرية المرافقة لفعاليات المهرجان في دورته الرابعة عشرة التي تبدأ بتاريخ 20 يناير المقبل، وتنتهي يوم 2 فبراير المقبل.

واختارت اللجنة العليا المنظمة لهذه الدورة أن يكون موضوع المسابقة «الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.. رجل التراث».

وتتلخص شروط المسابقة في المشاركة بقصيدة نبطية لا تقل عن 15 بيتاً، ولا تزيد على 25 بيتاً، تتناول دور المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في حماية التراث بمختلف جوانبه، وأن تكون من تأليف الشاعر نفسه. وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن المشاركة في هذه الدورة متاحة للشعراء والشاعرات من سن 16 سنة فما فوق، لأبناء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف الدول العربية.

ويمنح الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى جوائز نقدية قيمة، وستتم دعوتهم لإلقاء قصائدهم في اليوم الختامي للمهرجان. وأشارت اللجنة العليا المنظمة إلى أن آخر موعد لاستلام المشاركات يوم 23 يناير المقبل.

وقالت فاطمة المنصوري رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الشعرية: تأتي أهمية المسابقة في هذه الدورة من كونها مخصصة للحديث عن دور المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية التراث، وهو الذي وجّه سابقاً بإطلاق هذه المسابقة منذ دورتها الأولى، لتكون منبراً للشعراء من كل دول المنطقة، تسهم في تنشيط الحركة الشعرية وتقديم الدعم للمبدعين من الشعراء. ولا يوجد اليوم موضوع أنسب من دوره رحمه الله في حماية التراث، ليكون عنواناً لهذه الدورة من المسابقة الشعرية.

وأشارت المنصوري إلى أن المشاركة في هذه الدورة أصبحت مفتوحة أمام جميع الشعراء من مختلف الدول العربية، لأن موضوعها يتعلق برجل كان حارساً للتراث العربي بمختلف جوانبه وأشكاله، وتعددت أفضاله على التراث في مختلف المناطق العربية.

وقد أرادت اللجنة المنظمة أن تمنح فرصة المشاركة لأكبر عدد ممكن من شعراء الإمارات والخليج والعالم العربي ككل، ليقول كل شاعر كلمته، حول شخصية وطنية كبيرة، تحظى بمحبة الكثيرين في الإمارات وخارجها.