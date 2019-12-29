شاهد.. مصر تدخل موسوعة "غينيس" بلوحة فنية لقناع توت عنخ آمون

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد المتحف المصري الكبير، أمس السبت، فعالية تسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" لتشكيل لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، لصورة قناع الملك توت عنخ آمون.

وتمت الاستعانة في تشكيل اللوحة بـ 7260 كوب قهوة.

وجاءت هذه الفعالية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار المصرية للترويج للمتحف المصري الكبير والتعريف به، قبل افتتاحه في الربع الأخير من العام 2020.

وانتهت الفعالية بقيام مؤسسة "غينيس" للأرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفني بالموسوعة للعام 2019 باسم مصر، بحسب "روسيا اليوم".

جدير بالذكر أنه سبق تسجيل لوحة للموناليزا باستخدام 3604 أكواب للقهوة بمدينة سيدني بأستراليا العام 2009، كما تم تسجيل لوحة أخرى أنجزت بمدينة هونولولو بالولايات المتحدة الأمريكية العام 2012 باستخدام 5642 كوب قهوة.