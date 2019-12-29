حلقة «شاعر المليون» الثانية تنظم غداً

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن تقديم موعد بث الحلقة المباشرة الثانية من برنامج «شاعر المليون» والتي كان من المقرر عرضها بعد غد( 31 الجاري)، لتبث بشكل استثنائي يوم غد الاثنين في الساعة ال10 مساءً من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.

وستشهد الحلقة المباشرة الثانية منافسة 6 فرسان: حمد المخلفي الحربي وصالح محمد العنزي وعبد الرحمن القحطاني من السعودية، وصالح الرشيدي من السودان، ومزيد بن جدعان الوسمي من الكويت، وناصر بن خميس الغيلاني من سلطنة عُمان. وذلك أمام أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التي تضم: سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر باللجنة، ود. غسان الحسن، وحمد السعيد. وأوضحت اللجنة أن الحلقات المباشرة المقبلة ستبث في موعدها المقرر سابقاً.