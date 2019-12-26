الإمارات تحصد جوائز مرموقة في «كان» للإعلام المؤسسي والتلفزيوني

المصدر: كان - البيان

فازت دولة الإمارات بجوائز مرموقة في مهرجان «كان» للإعلام المؤسسي والتلفزيوني لعام 2019. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن فوزها، بجائزتي الدولفين الذهبي عن فئة أفلام الموارد البشرية وجائزة الدولفين الأسود عن فئة أفضل موسيقى تصويرية، عن مشاركتها بفيلم «عزّم» لأفضل حملة ترويج لمبادرة صحية حكومية متفوقة على 1000 فيلم مشارك من كافة أنحاء العالم.

وأعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع عن سعادته بفوز الإمارات ممثلة بالوزارة بهذه الجوائز المرموقة في مهرجان مدينة «كان» أحد أهم مراكز الإنتاج الإعلام المؤسسي والتلفزيون، في إنجاز جديد وبأفكار وطاقات الشباب الملهمة والمبتكرة، والتي تسهم بتعزيز مكانة الدولة عن طريق إبراز البرامج والمبادرات الحكومية الرائدة في الإعلام الدولي، ترسيخاً للمكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال الاتصال الحكومي، وإبراز سمعـة الدولــة فــي المجــال الصحــي دوليــاً، بما يخدم ويحقق الأهداف العامة لخطة الحكومة الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكتسبات دولة الإمارات عالمياً.

وأشار معاليه إلى أن وصول الوزارة إلى منصات التتويج يأتي في إطار جهودها لتقديم مقومات الرعاية الصحية التي تستند إلى الرؤية المستقبلية للدولة، وتتماشى مع ما تشهده الإمارات من تطور في جميع القطاعات، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، واعتبر هذا الفوز دليلاً وتقديراً على جودة البرامج الصحية المستدامة التي تعتمدها الوزارة من خلال الترويج لها بطريقة إعلامية مبتكرة، فعندما نكون مبتكرين، فإننا نؤسس لاستثمار مستدام في المستقبل لترسيخ الريادة الإماراتية كنموذج للدول التي تستثمر في المستقبل، وتعمل على امتلاك أدواته.

وهنأ العويس إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وبارك لهم الإنجاز، وأكد أن الوزارة لديها خطط وبرامج للمشاركة والفوز في المسابقات المرموقة على المستوى المحلي والعالمي، في إطار سعيها لبناء نظام صحي يستند لأعلى المعايير العالمية بالدولة لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية، تماشياً مع الأجندة الوطنية 2021 ومئوية الإمارات 2071.