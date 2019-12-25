مهرجان الظفرة 2019 يختتم فعالياته اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تختتم اليوم فعاليات مهرجان الظفرة 2019 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمدينة زايد في منطقة الظفرة وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي.

واستطاع المهرجان خلال الأيام الماضية أن يشكل احتفالية تراثية ضخمة في منطقة الظفرة جذبت محبي الأصالة والتراث من مختلف إمارات الدولة ومن دول الخليج. وثمن المشاركون في المهرجان دعم القيادة الرشيدة للفعاليات التي تسهم في صون الموروث الثقافي والمحافظة عليه ونقله للأجيال المتعاقبة.

واستذكر زوار مهرجان الظفرة ومن خلال المجالس المجتمعية الموجودة في قلب السوق التراثي مآثر المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وبصماتهما الخالدة في ترسيخ وتوطيد علاقة أبناء الدولة بتراثهم التاريخي والثقافي.

وأكد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة المشاريع والتخطيط في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن مهرجان الظفرة يسهم في الترويج السياحي لمنطقة الظفرة بشكل خاص وإمارة أبوظبي بشكل عام. وتوج مهرجان الظفرة 2019 الفائزين في مسابقة الرماية.

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة تغليف التمور التي تقام ضمن مهرجان الظفرة عن أسماء الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى. واستعرض صندوق خليفة لتطوير المشاريع 4 مشاريع وطنية صغيرة ومتوسطة مدعومة من قبله إلى جانب منتجات مؤسسة «صوغة» التابعة له، وذلك خلال مشاركته بمهرجان «الظفرة 2019».