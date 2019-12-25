«مشكاة الحروف».. فنون تتألق في ندوة الثقافة

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، معرض الخط «مشكاة الحروف» الذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط والزخرفة، وحضر الافتتاح بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، وخالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي، ونائب رئيس تحرير مجلة «حروف عربية»، وأعضاء مجلس إدارة الندوة، وأعضاء جمعية الخط والزخرفة، ونخبة من الحضور.

وأشاد معالي محمد المر بتميز اللوحات وتنوع الخطوط والزخرفة، وحضور الخطاط الإماراتي ورشاقة قلمه وريشته وحداثة الأفكار المعروضة.

احتفاء بالعربية

وأشار بلال البدور إلى أن هذا المعرض يأتي ضمن احتفاء الندوة باللغة العربية التي يعتبر الخط العربي مبدأها ومنتهاها، فالحرف أصل الكلمة والخط رونقها، وأكد اهتمام الندوة بتبني المواهب من خلال إقامة المعارض وعقد الندوات والمحاضرات.

وأكد خالد الجلاف أن المعرض لأعضاء جمعية الإمارات لفن الخط والزخرفة، بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم، ودعم معالي محمد المر، لحرصهم على إبراز قدرات أعضاء الجمعية من الخطاطين والمدرسين، وخطاطي برنامج كتاتيب من المواطنين والوافدين والمبدعين العرب، من خلال دعمهم للحركة الفنية بإقامة المعارض والمسابقات واقتناء الأعمال والدفع لتحقيق مزيد من التطور والإبداع.

نقلة نوعية

وأضاف الجلاف أن معرض «مشكاة الحروف» هو إضاءة ونور للحرف العربي، وأن ما حققته الإمارات في مجال فن الخط والزخرفة يمثل نقلة نوعية وتطور مشهود في هذا المجال، حتى إن الخطاط الإماراتي أصبح مشاركاً وموجوداً في كثير من المعارض العربية والعالمية، وله حضور مشهود في أروقة الفن والإبداع.

وعن الأعمال الفنية المشاركة، أشار الفنان خليفة الشيمي إلى لوحته «ابتهالات»، وهي مناجاة حروفياتها عبارة عن همهمات يبتهل بها الداعي مناجاة لربه، وغلب على لوحته اللون الأزرق، ليعكس الحالة الإنسانية والروحية واتساع الأفق عن المناجاة ومزج بين درجات اللون الأزرق، حتى يوضح حالة التباين والانسجام التي يكون فيها الداعي.

وأضاف عمران البلوشي، خطاط إماراتي، أنه مشارك بـ3 أعمال، اثنان بالخط الكوفي المصحفي، أحدهما محاكاة للمصاحف المكتوبة في القرنين الثالث والرابع هجري، والآخر تجديد للخط الكوفي المصحفي وإخراجه بحلة جديدة، إضافة إلى عمل بخط الثلث، وهو الحديث الشريف «ما كان الرفق في شيء إلا زانه»، وهو مزيج من اللونين الأسود والأصفر.

وقد عبّر الحضور عن إعجابهم بالأعمال الفنية التي تميزت بتنوع الخطوط وروعتها.