«حمدان للتصوير» تُعلن جوائز «فنجان قهوتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر نوفمبر الماضي، والتي كان موضوعها «فنجان قهوتي». وقد فاز بجائزة «اختيار الجمهور» المصور الإندونيسيّ مايزل، حيث استحقَّ الحصول على كاميرا رقمية من طراز NIKON D7200 SLR مُقدَّمة من «نيكون الشرق الأوسط وأفريقيا».

حضور عربي

وشَهِدَت نسخة شهر نوفمبر من المسابقة حضوراً عربياً مميزاً من خلال المصورة السعودية نهلة الدليجان والمصور المصريّ عمر البقري. ورغم شهرة وانتشار «القهوة التركية» ووجود فائزَين من تركيا هما بكر يشيلتاش وناظم تيتيك، فإن تصويت الجمهور اختار الإبداع الإندونيسي في التقاط القهوة، والذي مثَّلهُ المصور مايزل.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر نوفمبر استخدام الوسم HIPAContest_CoffeeCup#.

قاسم مشترك

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: فناجين القهوة حول العالم من أكثر العناصر التي تتعرَّضُ لعدسات المصورين من مختلف الأعمار والثقافات والاهتمامات.

القهوة قاسم مشترك في جلب السعادة ولمِّ شمل الأسرة والأصحاب واستجماع التركيز للعمل والإبداع، كما أن بعض التناولات الفوتوغرافية لفناجين القهوة تُضفي عليها رونقاً خاصاً يُعزِّزُ من تأثيرها في متذوِّقيها.

لقد استمتعنا بالرؤى البصرية المتنوّعة لهذا المشروب العالميّ الـمُحَبَّب للقلوب.. الأعمال الفائزة رائعة بالفعل، نُباركُ لأصحابها فوزهم وننصحُ باقي المشتركين بالمثابرة المستمرة في النسخ المقبلة.

مفاتيحُ الإبداع

وقال المصور الإندونيسيّ مايزل الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» عن صورته الفائزة: الفكرة كانت مفاهيمية في البداية، قمتُ بالتصميم والتنفيذ في مطبخي الخشبيّ القديم غرب سومطرة. التقطتُ الصورة خصيصاً بغرض المشاركة في مسابقة «فنجان قهوتي»، قمتُ بضبط سرعة الغالق على 20 ثانية وصببتُ القهوة كما في الصورة.

لم يكن هذا فوزي الأول، لكن الفوز في إحدى مسابقات جائزة حمدان بن محمد الدولية حلم كل المصورين في إندونيسيا. أرجو أن يحظى المصورون بتقديرٍ أكبر في العالم، خاصةً فيما يتعلَّقُ بحقوق أعمالهم الفوتوغرافية.

من جهتها أوضحت المصورة السعودية نهلة الدليجان أنها حاولت رسم كلمةٍ أو صورةٍ مُبسَّطة على سطح القهوة من خلال رغوة الشوكولاتة، ثم لَفَتَ انتباهها انعكاس الإضاءة وإمكانية تشكيل الظل عليها.

وتضيف: أعجبتني فكرة ظل الجرس، حيث تُعبِّرُ الصورة عن الانتباه والاستيقاظ بالتناغم مع مذاق القهوة وقوة الألوان. لقد بدأتُ من سنواتٍ في تصوير الطعام وانسقتُ بشغفي نحو التصوير التعبيري، أستمتع برواية القصص من خلال صوري وطرح الأشياء المعتادة من خلال منظورٍ لطيفٍ ومختلف.