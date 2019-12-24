مهرجان الحصن يسدل ستار دورته الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان

أسدلت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الستار على النسخة الافتتاحية من مهرجان الحصن يوم 19 ديسمبر، بعد ثمانية أيام من الفعاليات والعروض الفنية والثقافية الرائعة التي أضفت أجواءً حيوية على مختلف مكوّنات منطقة الحصن، بما في ذلك قصر الحصن وبيت الحرفيين والمجمّع الثقافي والمساحات الخارجية، حيث سلط المهرجان الضوء على تراث الإمارة العريق ومشهدها الإبداعي عبر فعاليات ونشاطات فنية متنوعة.

احتفت فعاليات مهرجان الحصن بمسيرة تطوّر إمارة أبوظبي عبر مجموعة واسعة من الأعمال التركيبية الفنية وورش العمل التفاعلية وعروض الأداء الاستعراضية، وشهدت فعالية «المتحف الحي» في قصر الحصن تفاعلاً كبيراً من قبل زوار المهرجان، إذ أعاد مجموعة من الممثلين إحياء مشاهد من الحياة اليومية لشخصيات عاشت في القصر خلال القرون الماضية، كما اجتذبت فعالية «التراث الحي» محبي التراث من خلال مجموعة من الأكشاك المؤقتة التي عرضت منتجات تقليدية مصنوعةً يدوياً، إضافة إلى أعمال فنية تركيبية تم تنفيذها بتكليف حصري للمهرجان وقدمها كل من الفنان الإماراتي محمد كاظم، والفنانة الكورية جيونج مون تشوي، ومجموعة «إكسبوز» الفنية.

كما تضمن المهرجان سوقاً للتجزئة والأطعمة والمشروبات قدم أصنافاً متنوعة من الأطباق، إلى جانب منتجات مبتكرة من عالم الأزياء والفن والأدب والمجوهرات.

أما المجمّع الثقافي فاستضاف على خشبة مسرحه العديد من العروض الأدائية، بما في ذلك عرض فرقة الرقص الأرجنتينية «تشي مالمبو» وفرقة «مايوا دنكي» اليابانية وعرض «افتح يا سمسم»، الذي يركز على المحتوى التعليمي باللغة العربية للأطفال.