«شاعر المليون» يبدأ البحث عن صاحب البيرق

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

تبدأ اليوم رحلة البحث عن صاحب البيرق، من خلال أولى حلقات الموسم الـ 9 من مسابقة «شاعر المليون» الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والذي يقام على مسرح شاطئ الراحة، ويتنافس على خشبته 48 شاعراً تم الإعلان عن أسمائهم وفق شروط ومعايير، تم الحديث عنها خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة صباح أمس في مجلس محمد خلف في أبوظبي. بحضور عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في اللجنة، وحشد من الشعراء.

مواهب شعرية

وشارك في المؤتمر عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر وعضو لجنة التحكيم في المسابقة، ود. غسان الحسن عضو لجنة التحكيم، وتركي المريخي عضو اللجنة الاستشارية للمسابقة.

وفي مستهل المؤتمر ألقى عيسى سيف المزروعي كلمة بالنيابة عن معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وقال: يواصل «شاعر المليون» مسيرة نجاحه موسماً بعد موسم، لتمضي لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي قُدُماً في تحقيق رؤيتها لصون الموروث الأصيل وترسيخ قيمه ونقله للأجيال جيلاً بعد جيل. وأضاف: هو ما يشكل حَراكاً ثقافياً يصدح بمختلف أنحاء المعمورة بقيم التسامح والتعايش الراسخة في الإمارات وطن التسامح والعطاء الإنساني.

وأوضح المزروعي: قدَّم البرنامج للجمهور العربي منذ انطلاقته عام 2007 نحو 400 موهبة شعرية وصلت المراحل النهائية. وقال: إن آلاف الشعراء المشاركين خلال المواسم الماضية، وملايين المتابعات، حققت إنجازاً كبيراً يُحسب لأبوظبي، ويشهد لها بالنجاح في تغيير خارطة الشعر النبطي، وإعادة فرز الساحة الشعرية وترتيبها. وأضاف: هو ما ينسجم مع الهدف الأساس للبرنامج، بصون هذا الجانب من تراثنا في الشعر النبطي للمنطقة العربية، والعمل على زيادة شعبيته، والارتقاء بمكانته، ليعود إلى واجهة الأدب العربي، ويعزز القيم الأخلاقية والوطنية.

معايير دقيقة

قال سلطان العميمي: استمعنا خلال جولاتنا لاختيار المتسابقين في الموسم التاسع لـ 1500 شاعر. وأضاف: إن حال الشعر النبطي الآن لم يكن مثلما كان عليه قبل «شاعر المليون» الذي يهتم بالارتقاء بالمستوى الشعري والنقد الشعري.

وبين د. غسان الحسن أن معايير اللجنة دقيقة، موضحاً تمسك اللجنة بالمعايير الشعرية خلال حلقات المسابقة. وقال: إن لجنة تحكيم المسابقة لا تفرق بين الشعراء والشاعرات ولا بين جنسيات المتسابقين، فالقصيدة الجيدة هي التي تفرض وجودها. وهناك بعض الشعراء الذين حققوا الشهرة والحضور في محيطهم، لكنهم لم يختاروا بدقة القصيدة التي ألقوها أمام لجنة التحكيم، وكان هذا سبباً لعدم دخولهم المسابقة.

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يتنافس المتسابقون في مسابقة «شاعر المليون» على مدى 15 أسبوعاً، من خلال برنامج يبث مباشرة عبر قناتي «الإمارات» و«بينونة» في الـ 10 من مساء كل ثلاثاء.