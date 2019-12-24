لوحات فولكلورية وأهازيج في باكورة «ليالي حتا الثقافية» بعد غد

المصدر: دبي - البيان

في خطوة تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير منطقة «حتا» على الصعيد الثقافي، تطلق هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) النسخة الأولى من «ليالي حتا الثقافية»، إذ ستعيش المدينة أجواء احتفالية مع أنشطة ثقافية وبرامج ثرية تهدف إلى التعريف بأصالة مجتمع دولة الإمارات وتميز هويته وثراء قيمه.

وتنطلق فعاليات «ليالي حتا الثقافية» في حديقة وادي حتا في مدينة حتا، تزامناً مع انطلاقة الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق بعد غد وتستمر حتى 11 يناير 2020، وذلك من 4:00 مساءً إلى 10:00 ليلاً من الأحد إلى الخميس، ومن 4:00 مساءً إلى 12:00 ليلاً خلال يومي الجمعة والسبت.

ويأتي إطلاق «ليالي حتا الثقافية» في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى صون وترسيخ الهوية الوطنية الأصيلة والإرث الحضاري المجيد لدولة الإمارات، مع التركيز بوجه خاص على الحرف اليدوية والفنون الشعبية الإماراتية، وإظهار الحرص على التمسك بالعادات والتقاليد ونقلها للأجيال القادمة. وستتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية التي من شأنها إبراز روعة التراث والثقافة الإماراتية، وجذب السيّاح من داخل دولة الإمارات والدول المجاورة.

التقاء حضاري

وفي هذه المناسبة، نوّهت هالة بدري، المديرة العامة لـ«دبي للثقافة»، بالأهمية الثقافية والتراثية التي تمثلها هذه المبادرة، قائلةً: «تشكّل ليالي حتا الثقافية التي تقام لأول مرة تظاهرة ثقافية مميزة تعكس روح الالتقاء الحضاري الفريد على أرض إمارة دبي، وترفد مسيرة دبي للثقافة الحافلة بالبرامج والفعاليات الرامية إلى إبراز القيم السامية لتراثنا العريق وثقافتنا القائمة على التبادل الثقافي بين الأمم والشعوب، والإسهام في تعزيز نهج التسامح الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها».

وأشارت بدري إلى أن «ليالي حتا الثقافية» تعدّ ملتقى فريداً يجمع تحت فضاءاته باقة من الفعاليات المتنوعة التي تثري معارف الجمهور بثقافة دولة الإمارات الأصيلة وتراثها الغني من جهة، وتتيح أمامه فرصة للاطلاع على تراث حضارات وشعوب أخرى من جهة ثانية، معززةً بذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأضافت بدري: «تتماشى هذه الليالي مع توجهات الدولة التي تسعى إلى إبراز قيمة التراث الوطني، والحفاظ على الموروث الإماراتي وتفعيل حضوره في مختلَف المحافل، كما يأتي التزاماً من دبي للثقافة بمحاور خطة دبي 2021، وخاصةً ما يتعلق منها بالتجربة المعيشية في المدينة لتكون مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، ومقصداً مثالياً للزائرين».

لوحات فولكلورية

ومن أبرز الفعاليات التي ستتضمنها «ليالي حتا الثقافية» اللوحات الفولكلورية والأهازيج الشعبية التي تهدف إلى مدّ جسور التعارف البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات؛ إذ ستقدمها فرق شعبية مختصة ليس من دولة الإمارات وحسب، بل من دول أخرى أيضاً تعرض الفولكلور الشعبي الذي يميزها. كما تشمل الليالي معارض للفنون التشكيلية ومنصات تعرض أعمالاً فنية أبدعتها أيادي أصحاب الهمم، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الإبداعية في المجتمع الإماراتي وتأسيس قاعدة جماهيرية لتذوق الفن بأنواعه، إضافةً إلى سوق شعبي يعرض مجموعة فريدة من العلامات التجارية محلية الصنع تضم الأكسسوارات والهدايا والتحف التي تفيض بعبق التراث وجمالياته. كما تضم أيضاً زوايا تلقي الضوء على أصول الضيافة العربية التي يتحلى بها الشعب الإماراتي من خلال تقديم أطباق من المأكولات الشعبية الإماراتية الغنية، ليعيش الزوار أوقاتاً مميزة مع نكهات الماضي ببساطته وروعته

تعاون

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «ليالي حتا الثقافية»، بالتعاون مع بلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم.

وتسعى من خلالها إلى وضع منطقة حتا على الخريطة الثقافية والفنية، إلى جانب المناطق الأخرى التابعة للإمارة، التزاماً منها بإثراء المشهد الثقافي في دبي، انطلاقاً من تراثها العربي، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات.