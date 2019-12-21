مؤسسة العويس تكرم الفائزين بجائزتها الثقافية

المصدر: دبي - البيان

توجت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أنشطتها للعام 2019 بحفل كبير، تم فيه تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها السادسة عشرة (2018 ـ 2019)، حيث كُرم كل من الشاعر العراقي علي جعفر العلاق، والروائية اللبنانية عَلَوية صبح، والمفكر السوداني حيدر إبراهيم علي، والناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة الفائزة بجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي من مملكة البحرين، والذين تم اختيارهم من بين 1745 مرشحاً وهم إجمالي عدد المتقدمين لنيل الجوائز في هذه الدورة، والتي تبلغ قيمتها 600 ألف دولار أمريكي، بواقع 120 ألف دولار أمريكي لكل فائز.

جمهور كبير

وقد غصت قاعة البراحة في فندق انتركونتننتال دبي فستيفال سيتي بجمهور كبير مساء أول من أمس، جاء لمتابعة حفل توزيع الجوائز بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس مجلس أمناء جائزة العويس الثقافية، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، والأديب محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، والدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، وعبد الحميد أحمد أمين عام الجائزة، وكل من الدكتور محمد عبد الله المطوع والدكتورة فاطمة الصايغ وناصر حسين العبودي أعضاء مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية والإعلامية في الدولة، وقدمت وقائع الحفل الإعلامية والشاعرة بروين حبيب.

كلمة ترحيبية

وقد قرأ معالي الدكتور أنور محمد قرقاش كلمة ترحيبية بهذه المناسبة هذا نصها: «تحية خالصة من القلب باسم مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ونرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم على تشريفكم حفلنا هذا حيث تكتمل سعادتنا لنتشارك في تكريم هذه الكوكبة من المبدعين العرب الذين فازوا بجائزة العويس الثقافية.

في كل دورة نبحث عن المتميز والفارق في ثقافتنا وبين مبدعينا، وهي مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقنا منذ الدورة الأولى لهذه الجائزة التي كرمت معظم المبدعين العرب، واحتفت بهم في لفتة تقديرية كما أرادها مؤسس الجائزة سلطان بن علي العويس رحمه الله، والهدف منها إعلاء كلمة الثقافة في المحافل والأنشطة داخل المجتمع، وإيصال رسالة شكر للذين أعطوا أعمارهم للنهوض بحاضر أمتهم والاعتزاز بماضي أجدادهم وإضاءة الطريق للأجيال لتنهل من المعرفة».

هدف جوهري

وأضاف معاليه قائلاً: «لقد آلتْ ‏مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على نفسها أن توسع دائرة اهتمامها الجغرافي عربياً،، لنحقق هدفنا الجوهري لتكريم المبدعين العرب أينما كانوا، وهو ما يدفعنا للافتخار بأول مبدع من السودان يدخل نادي الفائزين، ونشعر بالاعتزاز الكبير بفوز المفكر السوداني حيدر إبراهيم علي بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية، إلى جانب الشاعر علي جعفر العلاق والروائية عَلَوية صبح والناقد محمد لطفي اليوسفي، كما نشعر بالفخر بالشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي منحها مجلس الأمناء جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي تقديراً لجهودها العظيمة والمستمرة في إحياء الجانب الثقافي والتراثي في مملكة البحرين الشقيقة، وكونها أحد رموز النهضة العلمية والثقافية في مملكة البحرين.

ضيوفنا الكرام.. لقد دأبت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على مواكبة حركة النشاط الثقافي المحلي والعربي، وتتجه بوصلتها نحو تعميم الثقافة الأصيلة وتأكيد حضورها في المجتمع، عبر عمل حثيث، لتقديم ما هو متميز، مستلهمة من أهداف وشعارات دولة الإمارات العربية المتحدة، أسلوب عمل وطني، فقد احتفينا هذه السنة بعام التسامح عبر أكثر من ندوة، كما احتفينا العام الماضي بـ»عام زايد«كون هذه الاحتفاليات تحمل أسمى القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على ترسيخها لدى أبناء الإمارات.

وتستعد الإمارات للاحتفال بعيدها الخمسين، وهي تدرك تمام الإدراك أن الثقافة رافعة أساسية لاستمرار مسيرة الازدهار.

واختتم معاليه كلمته قائلاً: «باسم زملائي أعضاء مجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية نهنئ الفائزين بالجائزة، ونقول لهم شكراً لجهودكم وعطاءاتكم، لقد تشرفت جائزة العويس الثقافية بكم، وازدادت سعادتنا بدخولكم نادي الفائزين».

كلمة الفائزين

ثم قرأت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة كلمة الفائزين، شكرت فيها مؤسسة العويس الثقافية، وثمنت الدور الذي تلعبه في الثقافة العربية، وعبرت عن سعادتها بهذه الجائزة التقديرية التي تؤكد صدق وثبات العمل الثقافي.

ثم قرأ الدكتور شكري المبخوت تقرير لجنة تحكيم الدورة السادسة عشرة، كما قرأت الدكتورة فاطمة الصايغ بيان مجلس الأمناء حول جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، وألقى الشاعر علي جعفر العلاق مجموعة قصائد شعرية لاقت استحسان الجمهور، لتبدأ بعدها وقائع حفل التكريم، حيث سلم معالي الدكتور أنور محمد قرقاش الدروع الخاصة بالجائزة لكل من الروائية علوية صبح الفائزة في حقل القصة والرواية والمسرحية، والشاعر علي جعفر العلاق في حقل الشعر، والدكتور محمد لطفي اليوسفي في حقل الدراسات الأدبية والنقد، والمفكر حيدر إبراهيم علي في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، والشيخة مي بنت محمد خليفة في حقل الإنجاز الثقافي والعلمي.

وعلى هامش الحفل نظمت مؤسسة العويس الثقافية معرضاً للوحات (بورتريه) للفائزين، والتي تم رسمها بريشة فنانين معروفين، حيث رسم الفنان محمد فهمي صورة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، ورسم الفنان فيصل البستكي صورة محمد لطفي اليوسفي، ورسم الفنان بابورام تشاندرا صورة حيدر إبراهيم علي، ورسم الفنان فريد فاضل صورة علوية صبح، ورسم الفنان إحسان الخطيب صورة علي جعفر العلاق.

حفل غنائي

أحيت الفنانة الأردنية نداء شرارة حفلاً غنائياً ساهراً، غنت فيه أجمل الأغاني العربية لكبار المطربين، وفي نهاية الحفل قدم الدكتور سليمان موسى الجاسم درعاً تذكارية للفنانة وشكرها على ما قدمته من إبداع وتميز.