6 أفلام تحصد «الأمل» في مهرجان السرد الإبداعي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت كلية محمد بن راشد للإعلام- MBRSC، في الجامعة الأمريكية في دبي، بالشراكة مع مجموعة «MBC»، و«الملتقى الإبداعي العالمي»، عن أسماء الفائزين بالنسخة الخامسة من «مهرجان السرد الإبداعي الخامس للأفلام القصيرة».

وفي إطار المهرجان الذي نظمته واستضافته كلية محمد بن راشد للإعلام- MBRSC في «الجامعة الأمريكية في دبي»، قامت لجنة التحكيم بتقييم 36 فيلماً تم اختيارها من بين مئات الأفلام الوثائقية والروائية المشاركة من الإمارات، والسعودية، ومصر، والمغرب، وتونس، ولبنان وغيرها.

وبهذه المناسبة، قالت المخرجة صوفي بطرس، مديرة ورئيسة لجنة المهرجان: «نفتخر بتنظيم المهرجان بنسخته الجديدة لسببين رئيسين هما أنه يتمحور بالدرجة الأولى حول الشباب العربي والقصص التي يختارون روايتها، ويتضمن جلسات حوارية غنية بحضور نخبة من كبار صناع الأفلام و100 طالب جامعي توافدوا خصيصاً للمشاركة في المهرجان».

وتسلّم الفائزون «جائزة الأمل»، إضافة إلى جوائز مالية بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي للمركز الأول، و6 آلاف درهم إماراتي للمركز الثاني، و4 آلاف درهم إماراتي للمركز الثالث.

وشملت قائمة الفائزين ما يلي:

الأفلام الروائية: حاز المركز الأول لهذه الفئة فيلم «ما اسمك» للمخرج نور المجابر، ونال المركز الثاني في الفئة نفسها فيلم «يوسف» للمخرج فادي صغبيني وذهبت جائزة المركز الثالث لفيلم «قبل مطلع الشمس» للمخرجة هاجر عبدالباري.

أما فيلم «لمياء خوندا» للمخرج خالد الريّسفي فنال «جائزة التنويه الخاص للأفلام الروائية». وفي فئة الأفلام الوثائقية حاز فيلم «كما يمكنك أن ترى» للمخرجة غادة فكري جائزة المركز الأول، ونال جائزة المركز الثاني فيلم «زياد الثاني» للمخرجة ساشا مراد، وذهبت جائزة المركز الثالث لفيلم «الخلايا القاتمة» للمخرجة ماريا شربل.