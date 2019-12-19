عالمة شهيرة في ضيافة «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - البيان

كشف مهرجان طيران الإمارات للآداب، أمس، عن مشاركة العالمة وخبيرة سلوك الشمبانزي، العالمة جين غودال، في فعالياته التي تقام في الفترة من 4- 9 فبراير المقبل.

وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة).

انتظار

وقالت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان، في معرض تعقيبها على الكتّاب المشاركين في مهرجان طيران الإمارات للآداب 2020، «أن إدارة المهرجان والجماهير الغفيرة ينتظرون الدورة القادمة بفارغ الصبر ويتطلعون لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الكتّاب الرائعون الذين يقدمون أروع ما لديهم لكافة شرائح الجماهير».