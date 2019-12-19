خالد بن محمد بن زايد يزور مهرجان الحصن

المصدر: أبوظبي - البيان

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، مهرجان الحصن الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة، وتختتم فعالياته اليوم، في موقع الحصن وسط مدينة أبوظبي.

ورافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وقام سموه بجولة في مرافق المهرجان الذي يعكس الإرث الثقافي الغني لإمارة أبوظبي، شملت السوق الشعبي ومعرض السيارات الكلاسيكية وركن الأطفال ومحطة تصميم الأحذية الرياضية.