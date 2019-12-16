مبادرة «بالعربي» تتصدر تويتر

تصدر وسم #بالعربي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تفاعل الجمهور مع المبادرة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حتى 20 ديسمبر الجاري.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن إطلاق مبادرة «بالعربي» الخاصة بدعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها، في دورتها السابعة، في 14 ديسمبر ولغاية 18 ديسمبر الجاري، وتتضمن مسابقات تحفيزية تعزز مكانة اللغة العربية، وتهدف إلى تحفيز الأجيال الحالية إلى دعم وتقدير اللغة العربية.

وانطلقت المبادرة بمشاركة 8 دول منها المغرب ولاتيفيا والكويت والصين وكوريا الجنوبية والأردن والبحرين وسنغافورة، بينما خصصت دولة الإمارات 7 منصات في المراكز التجارية في الفترة من 13 وحتى 20 ديسمبر الجاري لإقامة النشاطات التفاعلية مع الجمهور.



وطرحت مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصاتها المختلفة عدداً من المسابقات التفاعلية، تهدف إلى إثراء المعلومات اللغوية من خلال «مسابقة بالعربي»، حيث تخصص يومياً جائزة للفائزين، وتطرح المبادرة هذا العام ولأول مرة مسابقة «أفضل فكرة لمبادرة بالعربي»، وسيتم الإعلان عن صاحب الفكرة وتكريمه.

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تُنظِّم #مؤسسة_محمد_بن_راشد_للمعرفة مبادرة #بالعربي في دورتها السابعة. شاركونا في دعم وسم بالعربي وزوروا منصاتنا في جميع أنحاء الدولة حتى 20 ديسمبر الجاري. pic.twitter.com/ztGQVe1PB8 — بالعربي (@bilarabi_mbrf) December 16, 2019

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تُنظِّم #مؤسسة_محمد_بن_راشد_للمعرفة مبادرة #بالعربي في دورتها السابعة. شاركونا في دعم وسم بالعربي وزوروا منصاتنا في جميع أنحاء الدولة حتى 20 ديسمبر الجاري. pic.twitter.com/ztGQVe1PB8 — بالعربي (@bilarabi_mbrf) December 16, 2019