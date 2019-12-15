محمد طارق أول «منشد الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

توّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أول من أمس، المنشد المصري محمد طارق بلقب برنامج منشد الشارقة بدورته الـ12، والذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في الحفل الختامي الذي جمع ستّة منشدين عرب، واستضاف المنشد العالمي ماهر زين على مسرح المجاز بالشارقة.

وحلّ في المركز الثاني المنشد الفلسطيني عبدالمجيد عريقات، فيما أحرز المركز الثالث المنشد السوري حسن الجلب، بعد أن حصلا على أعلى نسب تصويت من قبل الجمهور ولجنة التحكيم التي ضمّت كلّاً من الفنان التونسي لطفي بوشناق، والمنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، والمنشد المصري ونقيب المنشدين في مصر محمود ياسين التهامي.

فيما قدّم كل من المتسابقين الجزائري نضال عيمن، والعراقي أركان القيسي، والمغربي إبراهيم إنهض، أجمل ما لديهم من خامات متميزة أظهروا من خلالها امتلاكهم ثقافة إنشادية واسعة وقدرات صوتية لاقت استحساناً وثناءً من لجنة التحكيم والجمهور.

تحقق الحلم

وعقب فوزه باللقب أكد المنشد المصري محمد طارق، أن البرنامج بوابة تفتح على الإبداعات والمدارس العربية الإنشادية وإحدى أهم المحطات في مسيرة المبدع، واصفاً فوزه بالحلم الذي تحقق.

وقال: «لا يمكنني وصف شعوري وأنا أتوّج على أرض الشارقة بلقب هو الأغلى على قلبي، فمنذ اللحظة الأولى التي تواجدت فيها بهذا البرنامج سعيت بكل طاقتي لأن أترك بصمتي، وأحقق حلمي بالتواجد أمام لجنة تحكيم كبيرة وجمهور ساندني منذ البداية، ولا يسعني إلا أن أشكر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على هذه الفرصة المهمة التي فتحتها أمام المواهب العربية ليلتقوا ويبدعوا، وأبارك لزملائي جميعهم من دون استثناء وأتمنى لهم مستقبلاً رائعاً».

ونال المنشد المصري محمد طارق جائزة مالية بقيمة 150 ألف درهم، فيما حصل الفلسطيني عبدالمجيد عريقات على مبلغ 100 ألف درهم، والمنشد السوري حسن الجلب على مبلغ 50 ألف درهم.

جمال وعذوبة

وكعادته جمع منشد الشارقة الوطن العربي على أرض الإمارة، فازدانت المدرجات التي اكتظت بأكثر من 3500 شخص، بأعلام الدول العربية وصور لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصور المتسابقين الستة، ولم تكتفِ هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بذلك، بل واكبت عبر بثّ حيّ ومباشر من مدن وعواصم عربية تفاعل الجماهير المؤازرة للمنشدين، في مشهد يعكس مكانة البرنامج وحضوره الواسع عربياً.

وتوهّجت سماء الإمارة عقب تكريم الفائزين بعرض للألعاب النارية احتفالاً بفوز المنشدين وختام الدورة الثانية عشرة للبرنامج.

وفي ختام الحفل كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشركاء والرعاة الداعمين للبرنامج، وهم هيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وشركة فاست للمقاولات، وجمعية الشارقة التعاونية، ومنتجع شيراتون الشارقة.