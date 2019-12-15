إقبال كبير على مؤلفات حاكم الشارقة في معرض جدة للكتاب

المصدر: جدة - وام

شهد جناح «منشورات القاسمي» المشارك في معرض جدة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر الجاري، إقبالاً كبيراً وملحوظاً على اقتناء مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الجديدة من زوار المعرض والمثقفين والباحثين والقراء والجمهور العام والطلبة.

وقدمت «منشورات القاسمي» المؤلفات الجديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ومنها روايته التاريخية «راس الأمير مقرن» وفيها يضيف الباحث والمؤرخ صاحب السمو حاكم الشارقة لموسوعته البحثية في تقصي أحداث التاريخ العربي والإسلامي للقارئ بلغة سردية سلسة وشخصيات لعبت دوراً مهماً في تفاصيل هذا التاريخ عرباً وفرنجة وكتاب «حكم قراقوش مباحث في حكم التاريخ» وهي حكاية أخرى من السرد في عمق التاريخ حيث يأتي جديد المؤرخ الباحث بنموذج حكائي ممتع ليكشف القناع عن كثير من الزيف الذي أحاط بقراقوش.

كما ضمت مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة المعروضة كتاب «نظم الفوائد في سيرة ابن ماجد» وكتاب «فيليب العربي» وكتاب «مداخلات سلطان» إلى جانب عدد من الكتب الصادرة حديثاً عن الدار.

ومن جهته يشارك مشروع "كلمة" للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في معرض جدة الدولي للكتاب. وتأتي مشاركة مشروع "كلمة" في إطار حرصه على التواجد في الأحداث الثقافية والمعارض الدولية في المنطقة، إلى جانب الترويج للكتاب وجعله في متناول الجميع، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال توفير الإصدارات القيمة على مختلف المنصات المعنية بالكتاب.

ويعرض مشروعا «كلمة» للترجمة و«إصدارات» في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أكثر من 550 عنوانا، حيث تتنوع الكتب المعروضة بين المعارف العامة والعلوم الإنسانية والطبيعية والفنون والآداب والتراث والتاريخ والرحلات بالإضافة إلى كتب الأطفال والناشئة.

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قد أصدرت هذا العام أكثر من 70 كتاباً جديداً تتوفر جميعها في المعرض ومنها: سلسلة كتاب "كلمات القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" والتي صدر منها حتى الآن عشر نسخ بعشر لغات عالمية، وكتاب "الأسلوبية موسيقياً" ومجموعة كتب "الخليج العربي من خلال نصوص الرحالة والمؤرخين البرتغاليين" وهي صادرة عن سلسلة رواد المشرق العربي في انطلاقتها الجديدة، أما الكتب العلمية فلها نصيب وافر في مشروع "كلمة" ومنها عناوين "الجزيئات" و"العناصر" و"الفضاء السحيق" و"النظام الشمسي"، بالإضافة إلى تسعة كتب من سلسلة مقدمات موجزة التي بدأت تصدر تباعاً عن مشروع كلمة خلال عام 2019.