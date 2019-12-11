شاهد.. المُبدع بانكسي والمتشرّد

المصدر: البيان الإلكتروني

التفاتة إنسانية جميلة، قام بها الفنان البريطاني المعروف بـ "بانكسي"، إذ رسم جدارية بدت كأنها تكملة لمقعد عمومي، يستخدمه أحد المتشردين لينام ليلاً، في برمنغهام البريطانية.

وحولت الجدارية المرسومة بالخط الأبيض المقعد إلى "عربة سانتا كلاوس"، التي تجرها حيوانات الرنة.

المارُّون، كعادتهم، أعجبوا بعمل بانكسي الأخير، الذي لا تخلو أعماله عادةً من تسجيل اعتراض ضدّ القهر والظلم. كأن بانكسي يقول إن للفقراء الحق أيضاً في أن يحلموا بأيام أفضل، وأن يعيشوا "الميلاد" كما يعيشه الآخرون.

وتحدثت سائحة إيطالية لوكالة رويترز، ورأت أن الجدارية تسلط الضوء على عدد المشردين المرتفع في المدينة، مضيفة "من الرائع تحويل مقعد خشبي إلى حلم".

ونشر بانكسي العمل عبر صفحته على إنستغرام، ونال أكثر من مليون إعجاب خلال 24 ساعة فقط، وقرابة 3 ملايين مشاهدة، فضلاً عن عشرات الآلاف من التعليقات، وفق "يورونيوز"