«حمدان لإحياء التراث» ينظم النسخة الثانية من «المخيم الشتوي» لطلبة المدارس

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن موعد فعالية «المخيم الشتوي لطلبة المدارس»، إذ سيقام هذا العام لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ 22 حتى 31 ديسمبر الجاري.

وكان المركز قد نظّم هذه الفعالية العام الماضي، وشهدت إقبالاً واسعاً من قبل طلبة المدارس وفقاً للفئة العمرية التي تم تحديدها آنذاك.

بهذا الصدد، أشارت هند بن دميثان، مديرة إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أنه نسبة إلى نجاح النسخة التجريبية، يبادر المركز تارة أخرى في إقامة نسخة ثانية من المخيم الشتوي، ويفتح الباب أمام فئات عمرية جديدة، وقالت: «بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، نحن سعداء بإعادة تنظيم فعالية تستهدف طلبة المدارس في الدولة، وحرصنا على زيادة الفئات العمرية، وفتحنا المجال هذا العام لمشاركة الطالبات أيضاً، خصوصاً بعد الطلب المتزايد الذي وردنا من قبل أولياء الأمور وعدد من المدارس».

وتضم فئات الطلبة الراغبين بالمشاركة هذا العام ممن تبلغ أعمارهم 10 إلى 16 سنة، وتشمل البنات والبنين، إذ سيقام مخيم البنين لمدة أسبوع واحد من تاريخ 22 حتى 28 ديسمبر المقبل، فيما سيقام مخيم البنات لمدة ثلاثة أيام من 29 حتى 31 ديسمبر 2019.

وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سوف يتم اختيار عدد محدد من الطلاب والطالبات للمشاركة في المخيم الشتوي الذي سيقام في «عزبة البوش» بمنطقة النخرة في دبي.

واختتمت بن دميثان: «الهدف الرئيس من هذه الفعالية هو تنمية الناشئة تربوياً وثقافياً وبدنياً، وترسيخ القيم التراثية لديهم من خلال تمرينات وأنشطة يومية وفقاً لجداول العمل التي قمنا بإعدادها».